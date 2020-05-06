Новий електромобіль Skoda показали на живих фото

Нещодавно електричний кросовер Skoda Enyaq iV засвітився на чеських дорогах, але вдалося роздивитись лише задню частину. Тепер на фото показали новий електромобіль з усіх боків.

Enyaq iV – дуже важливий автомобіль для чеського бренду. Офіційний дебют моделі відбудеться до кінця 2020 року, якщо його не перенесуть на пізніший термін. На даний момент нова модель Шкода проходить дорожні випробування і напевно знаходиться на завершальних стадіях тестів.

Електричний кросовер Skoda Enyaq iV 2021 auto.cz

Електричний кросовер Skoda Enyaq iV 2021 auto.cz

Очевидці зловили кілька таких електрокарів. Поки кузов прихований камуфляжем і фальшивими панелями, тому висновки про дизайн робити важко. Очікується, що зовнішність виконають за мотивами концепту Skoda Vision iV.

Електричний кросовер Skoda Enyaq iV 2021 auto.cz

Електричний кросовер Skoda Enyaq iV 2021 (серійна модель отримає інші ліхтарі) auto.cz

Правда, вже помітно, що серійний електричний кросовер Шкода отримав більш практичний силует, який забезпечить салон додатковим простором. Концептуальний Vision iV більше нагадує купе і виглядає динамічніше.

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Як видно на фото, у електричного Enyaq iV є характерна для нових моделей Skoda решітка, проте це декоративний елемент, який є частиною камуфляжу і покликаний відволікати увагу. Також ми бачимо натяк на вузькі горизонтальні фари, які, можливо, будуть з'єднані світлодіодною смугою. Схожий прийом може з'явитися і ззаду.

Електричний кросовер Skoda Enyaq iV 2021 auto.cz

Електричний кросовер Skoda Enyaq iV 2021 auto.cz

Автомобіль побудований на платформі MEB, найближчий родич – прийдешній кросовер VW ID.4, відповідно, за розмірами новинка буде близька до Skoda Kodiaq.

Найпотужніший повнопривідний Skoda Enyaq iV з двома електромоторами запропонує 300 к.с. і до 500 км запасу ходу після повної зарядки. Але будуть доступні і простіші модифікації.

Тизер електричного кросовера Skoda Enyaq iV 2021 auto.cz

Концептуальний електромобіль Skoda Vision iV skoda-auto.com

Найшвидша та найбідьш потужна модифікація Skoda Kodiaq, про яку розповідав OBOZREVATEL, скоро зникне, але перед цим автомобіль вирішили перетворити в свою найдорожчу модель.

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