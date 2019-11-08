Новий електромобіль Peugeot обігнав Nissan Leaf

Компанія Peugeot представила комерційний фургон на електротязі з запасом ходу до 300 км.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Французький Peugeot стрімко розширює гаму електричних і гібридних моделей. Чергова новинка адресована представникам малого бізнесу. На базі свого популярного сімейства Expert компанія підготувала електричний фургон Peugeot e-Expert.

Peugeot e-Expert int-media.peugeot.com

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Автомобіль буде доступний у двох версіях – з батареєю ємністю 50 кВт/год і 75 кВт/год. Залежно від енергоємності АКБ, запас ходу на одній зарядці складе від 200 до 300 км за циклом WLTP. Цікаво, що базовий Nissan Leaf пропонує 270 км. Важливо згадати, що з точки зору користувача, електрична версія нічим не поступається за вантажопідйомностю і розмірами багажного відділення моделі Expert із традиційним ДВС.

Peugeot e-Expert буде запропонований в двох версіях, отічающіхся ємністю батарей int-media.peugeot.com

У компанії підрахували, що середній денний пробіг комерційного фургона не перевищує 300 км, а значить споживачі зможуть скористатися всіма перевагами електрокара без шкоди для бізнесу.

Peugeot e-Expert ні в чому не поступається аналогічним фургонам з традиційним ДВС int-media.peugeot.com

Крім того, не варто забувати, що в багатьох містах Західної Європи незабаром буде істотно обмежений доступ до центральної частини міста автомобілям з ДВС. Так електричні фургони стануть єдиним варіантом для доставки дрібних партій вантажів. Тож не дивно, що компанія Peugeot має намір до 2021 року мати на 100% електрифікований модельний ряд легких комерційних автомобілів LCV.

Peugeot e-Expert int-media.peugeot.com

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Peugeot e-Expert поповнить гамму електрифікованих моделей марки int-media.peugeot.com

Новий Peugeot e-Expert буде запущений у серійне виробництво в другій половині 2020 року. Електричний фургон дозволить зміцнити позиції компанії на європейському ринку LCV. Він поповнить гамму вже представлених раніше електрифікованих моделей – поряд із Partner Electric, Boxer Electric, e-208, e-2008, 3008 Hybrid і Hybrid4, 508 Hybrid і 508SW Hybrid.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Citroen презентувала новий гібридний кросовер, який витрачає всього 1,7 л / 100 км.

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