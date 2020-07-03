Нові електромобілі з Китаю: 300 км пробігу за 8000 євро

Китайська компанія Baojun випустила незвичайні міні-електромобілі E300 і E300 Plus. Обидві машини дуже дешеві, при тому, що мають непогані характеристики.

Baojun E300 є молодшою моделлю в лінійці. У нього коротка база, загальна довжина становить 2625 мм, ширина – 1647 мм, висота – 1588 мм, а колісна база 1750 мм. У салоні можуть розміститися від двох до трьох пасажирів.

Baojun E300 і E300 Plus. Фото: Baojun

У свою чергу Baojun E300 Plus декілька більше – його довжина, ширина і висота складають 2894 мм 1655 мм, 1595 мм відповідно, розмір колісної бази – 2020 мм. Дана модель вже вміщує чотирьох пасажирів.

Baojun E300 і E300 Plus. Фото: Baojun

А ось начинка ідентична. Обидві моделі оснащені електромотором потужністю 40 кВт/54 к.с. і 150 Нм (він розташований ззаду і приводить в рух задні колеса), а також акумулятором ємністю 31,9 кВтг. Запас ходу на одному заряді складає до 305 км по циклу NEDC, максимальна швидкість – 100 км/год. Використовуючи швидку зарядку постійного струму, АКБ можна зарядити до 80% всього за одну годину. Повна зарядка від звичайної розетки на 220 В займає 15 годин.

Baojun E300 і E300 Plus. Фото: Baojun

Baojun E300 і E300 Plus. Фото: Baojun

Baojun E300 і E300 Plus. Фото: Baojun

Крім іншого, у Baojun E300 і E300 Plus непогане оснащення. Воно включає в себе багатофункціональне кермо, цифрову панель приладів, а також системи ESC, ABS і EBD. Випускаються електрокари у двокольоровій комбінації.

Baojun E300 і E300 Plus. Фото: Baojun

Baojun E300 і E300 Plus. Фото: Baojun

Baojun E300 і E300 Plus. Фото: Baojun

Що ж стосується цін, E300 варто в Китаї 64 800 юанів (8 155 євро), а E300 Plus – 69 800 юанів (8 785 євро).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в США викинули на смітник непотрібні електромобілі.