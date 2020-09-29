Nissan створив електромобіль Leaf для потреб рятувальників

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Електромобілі
2,0 т.
Nissan створив електромобіль Leaf для потреб рятувальників

Компанія Nissan представила унікальний автомобіль для рятувальників на базі електричного Leaf.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Основою для незвичайного проекту послужив наймасовіший електромобіль – Nissan Leaf. Автомобіль оснащений тягової батареєю енергоємністю 62 кВтг, а запас ходу складає 385 км по циклу WLTP.

Nissan Re-Leaf. фото:

Електромобіль перетворили в кросовер, збільшивши кліренс до 225 мм (+70 мм), а також забезпечили автомобіль захисним обвісом по периметру кузова. Колію автомобіля розширили на 90 мм спереду і на 130 мм – ззаду, встановили розширені колісні арки, а також встановили 17-дюймові колісні диски з позашляхової гумою BF Goodrich Baja.

Nissan Re-Leaf. фото:

Новинка отримала ім'я Re-Leaf. Таким чином творці обіграли три англійських слова – response (реакція), recovery (реабілітація) і resilience (життєстійкість) – що характеризують властивості автомобіля. Для цього електромобіль забезпечили різним спеціальним обладнанням для оперативного надання допомоги постраждалим при аваріях або стихійних лихах.

Nissan Re-Leaf. фото:
Nissan Re-Leaf. фото:
Nissan Re-Leaf. фото:

Re-Leaf отримав кілька роз'ємів для використання додаткового обладнання на 110 і 230 вольт. Вони дозволяють підключати до авто електричний відбійний молоток, компресор для подачі повітря, медичне обладнання для надання першої допомоги або 100-ватний прожектор, здатний працювати протягом доби. Крім того, за твердженням творців, Re-Leaf здатний забезпечити стандартне європейське домогосподарство електроенергією протягом 6 днів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Nissan презентувала спадкоємця легендарного купе Fairlady.

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