Nissan Leaf поступиться місцем кросоверу, який вже готовий

Електричний кросовер Nissan Ariya можна назвати одним з найбільш очікуваних автомобілів найближчої перспективи. Нову серійну модель вже показали на зображеннях.

Кросовер Ніссан Арія продемонстрував свій дизайн на патентних зображеннях. Зовнішність машини повною мірою буде відповідати цим картинкам. Цікаво, що торішній концепт, який віщував появу електричного SUV Nissan, майже без змін перетворився на виробничий зразок.

Кросовер Nissan Ariya 2021 Instagram cars_secrets

Варто зазначити, що прототип вийшов досить футуристичним. Хоча ми і сподівалися, що машина в такому вигляді вирушить у виробництво, розуміли, що по дорозі на конвеєр сміливий образ напевно зазнає безліч змін.

Кросовер Nissan Ariya 2021 Instagram cars_secrets

Кросовер Nissan Ariya 2021 Instagram cars_secrets

Але цього не сталося. Єдине, на що можна звернути увагу – колеса меншого в порівнянні з концептом діаметру. Цікаво також, що на патентних зображеннях Nissan Ariya позує без зовнішніх дзеркал заднього виду. При цьому торішній прототип показували саме з ними, а не з новомодними камерами, які деякі виробники чомусь починають встановлювати на свої моделі. Можливо, фінальний дизайн корпусів дзеркал для Ariya поки просто не готовий, і його зареєструють пізніше.

Кросовер Nissan Ariya 2021 Instagram cars_secrets

Кросовер Nissan Ariya 2021 Instagram cars_secrets

Жодних технічних подробиць про новинку немає. Прототип оснащувався двома електромоторами і пропонував до 480 км запасу ходу. Швидше за все, варто очікувати того ж від серійного кросовера. Також ми знаємо, що батарея електромобіля отримає просунуту систему охолодження. Це дозволить подовжити термін служби компонентів та вирішити проблему Nissan Leaf, швидкість зарядки якого сильно знижувалася при підключенні до потужного терміналу вдруге поспіль.

Nissan Ariya Concept nissan-global.com

Nissan Ariya Concept nissan-global.com

Nissan Ariya Concept nissan-global.com

Також припущення про ринковий успіх Nissan Ariya 2021 буде незайвим. Електромобіль Ніссан Ліф можна назвати дуже вдалою моделлю, але більш досконала техніка та улюблений багатьма формат міського позашляховика напевно дозволять новинці домогтися ще більшого успіху. А в поєднанні з прогнозованою ціною в $40 000 Арія може легко обігнати Leaf на ринку.

Nissan Leaf є одним з найбільш популярних електромобілів у світі nissan-global.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія SONY працює вже над другим електромобілем, хоча і перший ще не вийшов на ринок.

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