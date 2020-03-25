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25 березня • оновлено в 16:06
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Названо дату старту продажів електричного кросовера Ford

1.2т
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У США замовлення на новий електричний кросовер Ford Mustang Mach-E стануть приймати з 11 травня.

Поява першого електричного кросовера Ford Mustang Mach-E викликала небувалий ажіотаж. У мережі з'явився навіть окремий форум, на якому жваво обговорюється все, що пов'язано з новинкою. І черговою новиною, що сколихнула спільноти стала інформація, що оформити покупку електрокара можна буде вже з в травні.

Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E

media.ford.com

Ford почав приймати попередні замовлення на Mustang Mach-E практично відразу після презентації новинки в кінці листопада минулого року на автошоу в Лос-Анджелесі. Для оформлення заявки необхідно було внести передоплату в розмірі 500 доларів.

Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E

media.ford.com

У компанії Ford поки офіційно не повідомляють точної кількості замовлень на Mach-E, але за інсайдерською інформацією їх число перевищило 32 тисячі. Цікаво, що представники Ford підтвердили, що 75% тих, хто зарезервував для себе Mach-E, вибрали повнопривідну версію новинки.

Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E

media.ford.com

Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E

media.ford.com

Нагадаємо, що вартість електричного SUV стартує з $43895, з яких $7500 будуть компенсовані покупцеві державою.

Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E

media.ford.com

У лютому компанія провела презентацію європейської версії електрокара. Але, як стало відомо OBOZREVATEL, в Україні електричний кросовер Ford з'явиться не раніше 2021 року.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
авто новини позашляховик кросовер Ford електромобілі
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