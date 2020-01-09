Найпопулярніші електрокари України: в ТОП увійшло авто за $ 76 500

Опублікована статистика продажу електромобілів в Україні за 2019 рік. Що цікаво, в ТОП увійшла одна з найдорожчих моделей – Jaguar I-Pace.

Як повідомляє асоціація Укравтопром, всього за минулий рік в нашій країні було зареєстровано 7542 електрокарів, з яких 7012 припадає на легковики, решта ж 530 – моделі комерційного транспорту. Однак майже всі ці автомобілі – старі. Так, в сегменті легкових авто їх частина складає цілих 92%, а в комерційних – 96%. При цьому середній вік таких авто 4 роки та 6 років відповідно.

Nissan Leaf першого покоління elcars.com.ua

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Що ж стосується списку найпопулярніших моделей, то список виглядає наступним чином:

Легкові

Nissan Leaf – 3217 шт.

Tesla Model S – 623 шт.

Volkswagen e-Golf - 360 шт.

BMW i3 – 338 шт.

FIAT 500е – 312 шт.

Комерційні

Renault Kangoo ZE – 482 шт.

Nissan e-NV200 – 29 шт.

Peugeot Partner Electric – 7 шт.

Jaguar I-Pace winner.ua

А ось по частині нових електрокарів лідером став Jaguar I-Pace, який придбали 145 українців. Це досить несподівано, враховуючи, кількість проданих екземплярів, що були продані, у порівнянні із загальною статистикою продажу і чималою вартістю самого авто. Наразі мінімальна ціна електричного кросовера Ягуар в Україні становить 1 834 074 грн (майже 76 500 доларів).

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував статистику продажів б / у авто в Україні за 2019 рік.

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