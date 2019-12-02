Найкрутіша Renault Zoe отримала два електромотори й 335 к.с.

Renault Zoe – один із найпопулярніших електромобілів сучасності. Модель еволюціонувала до своєї найпотужнішої версії.

Як з'ясував OBOZREVATEL, електромобіль Renault Zoe оснастили двома моторами сумарною потужністю 335 к.с. В середині 2019 року французький EV суттєво оновився. Тоді гетчбек отримав силову установку на 135 к.с. і батарею ємністю 52 кВт/год.

Електрокар Renault Zoe отримав спортивну модифікацію group.renault.com

Звісно, цивільний варіант менш потужний, проте "Рено Зої", яку підготували для спортивних змагань, оснастили акумуляторною батареєю, ємність якої майже вдвічі менша – всього 27 кВт/год.

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"Рено Зої" в агресивному обвісі має вигляд справжнього бійця group.renault.com

За таких умов новий електромобіль Renault подолає зовсім вже невелику відстань, як порівняти з цивільною версією. Однак у разі меншої батареї конструкторам вдалося заощадити вагу. В підсумку нова Renault Zoe 2020 демонструє всього 1030 кг – приблизно на 400 кг менше за стандартну модель.

Стандартний електромобіль Renault Zoe 2020 відрізняється більш спокійним кузовом group.renault.com

Крім того, завдяки невеликому батарейному блоку спортивний електоромобіль може зарядитися до 50% за 25 хвилин – швидкість в змаганнях важлива і на піт-стопі, а не тільки на трасі.

Така Renault Zoe відправиться в змагання group.renault.com

Звісно, не обійшлося без змін у зовнішності. Спорткар Renault Zoe оснастили широким карбоновим кузовом і новими колісними дисками з особливими покришками. Найімовірніше, на продаж такий електромобіль не вирушить. Але можна сподіватися, що гідно проявить себе в спортивних змаганнях.

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