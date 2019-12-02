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2 грудня • оновлено в 22:07
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Найкрутіша Renault Zoe отримала два електромотори й 335 к.с.

2.4т
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Renault Zoe – один із найпопулярніших електромобілів сучасності. Модель еволюціонувала до своєї найпотужнішої версії.

Як з'ясував OBOZREVATEL, електромобіль Renault Zoe оснастили двома моторами сумарною потужністю 335 к.с. В середині 2019 року французький EV суттєво оновився. Тоді гетчбек отримав силову установку на 135 к.с. і батарею ємністю 52 кВт/год.

Електрокар Renault Zoe отримав спортивну модифікацію

Електрокар Renault Zoe отримав спортивну модифікацію

group.renault.com

Звісно, цивільний варіант менш потужний, проте "Рено Зої", яку підготували для спортивних змагань, оснастили акумуляторною батареєю, ємність якої майже вдвічі менша – всього 27 кВт/год.

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"Рено Зої" в агресивному обвісі має вигляд справжнього бійця

"Рено Зої" в агресивному обвісі має вигляд справжнього бійця

group.renault.com

За таких умов новий електромобіль Renault подолає зовсім вже невелику відстань, як порівняти з цивільною версією. Однак у разі меншої батареї конструкторам вдалося заощадити вагу. В підсумку нова Renault Zoe 2020 демонструє всього 1030 кг – приблизно на 400 кг менше за стандартну модель.

Стандартний електромобіль Renault Zoe 2020 відрізняється більш спокійним кузовом

Стандартний електромобіль Renault Zoe 2020 відрізняється більш спокійним кузовом

group.renault.com

Крім того, завдяки невеликому батарейному блоку спортивний електоромобіль може зарядитися до 50% за 25 хвилин – швидкість в змаганнях важлива і на піт-стопі, а не тільки на трасі.

Така Renault Zoe відправиться в змагання

Така Renault Zoe відправиться в змагання

group.renault.com

Звісно, не обійшлося без змін у зовнішності. Спорткар Renault Zoe оснастили широким карбоновим кузовом і новими колісними дисками з особливими покришками. Найімовірніше, на продаж такий електромобіль не вирушить. Але можна сподіватися, що гідно проявить себе в спортивних змаганнях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто електромобілі Renault новини
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