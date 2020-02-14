На автошоу в Женеві покажуть загадковий електромобіль

На початку березні на автошоу в Женеві британський старт-ап Apex Motors представить електричний суперкар AP-0.

Як стало відомо, молода, але дуже амбітна компанія Apex Motors з Великобританії покаже свій новий проект – електричне купе AP-0.

Тизер електричного купе Apex AP-0 apex-motor.com

Британці скромно називають себе "світовим виробником спорткарів", хоча єдина на сьогоднішній день модель, яка є в портфоліо компанії – двомісний родстер AP-1.

Очолює команду інженерів Apex Motors Гай Колборн, добре відомий у вузьких колах випускник Королівської академії мистецтв. За свою 26-річну кар'єру він встиг попрацювати з такими відомими брендами, як BMW, Opel, Ford і Daewoo. Наприклад, він брав участь в створенні зовнішнього вигляду купе-кабріолета Ford Focus і концепту Daewoo Mirae.

Гай Колборн elementalcars.co.uk

Концепт Daewoo Mirae був представлений на автошоу в Сеулі в 1999 році

Ford Focus CC від ательє Pininfarina media.ford.com

АвтоОбоз провів невелике розслідування і з'ясував, що насправді під ім'ям Apex AP-1 ховається родстер Elemental Sp-1 – дітище британської Elemental Motor Company. Ця фірма була створена групою ентузіастів в 2012 році, а в числі засновників значиться ... Гай Колборн.

Родстер Elemental Sp-1 2012 року elementalcars.co.uk

і його брат-близнюк Apex AP-1 2019 року apex-motor.com

Насправді родстер Apex AP-1 і Elemental Sp-1 – це один і той же автомобіль, просто з новою назвою. Він побудований на основі 65-кілограмового карбонового монокока. У рух легкий (620 кг) двомісний автомобіль приводить 2,3-літровий мотор Ford EcoBoost потужністю 406 к.с. А розгін до "сотні" займає 2,5 секунди.

Презентація родстера Apex AP-1 відбулася в минулому році в Гонконгу. Очевидно, що Elemental Motor Company, остання згадка про яку в ЗМІ датується 2017 роком, вирішила змінити ім'я, і почати бізнес "з чистого аркуша".

На цей раз британці вирішили заробити на хайпі навколо електромобілів. Apex AP-0 отримав обтічний кузов купе, а шасі і кузовні панелі виконані з карбону. Завдяки цьому вага електромобіля – 1200 кг. Подробиці про новинки стануть відомі на презентації на Женевському автошоу.

Як писав раніше OBOZREVATEL, на автошоу в Женеві дебютує ефектний концепт електромобіля Hyundai.

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