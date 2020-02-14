Головна Новини
14 лютого • оновлено в 15:14
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електромобілі

На автошоу в Женеві покажуть загадковий електромобіль

561
Читати матеріал російською

На початку березні на автошоу в Женеві британський старт-ап Apex Motors представить електричний суперкар AP-0.

Як стало відомо, молода, але дуже амбітна компанія Apex Motors з Великобританії покаже свій новий проект – електричне купе AP-0.

Тизер електричного купе Apex AP-0

Тизер електричного купе Apex AP-0

apex-motor.com

Британці скромно називають себе "світовим виробником спорткарів", хоча єдина на сьогоднішній день модель, яка є в портфоліо компанії – двомісний родстер AP-1.

Очолює команду інженерів Apex Motors Гай Колборн, добре відомий у вузьких колах випускник Королівської академії мистецтв. За свою 26-річну кар'єру він встиг попрацювати з такими відомими брендами, як BMW, Opel, Ford і Daewoo. Наприклад, він брав участь в створенні зовнішнього вигляду купе-кабріолета Ford Focus і концепту Daewoo Mirae.

Гай Колборн

Гай Колборн

elementalcars.co.uk

Концепт Daewoo Mirae був представлений на автошоу в Сеулі в 1999 році

Концепт Daewoo Mirae був представлений на автошоу в Сеулі в 1999 році

Ford Focus CC від ательє Pininfarina

Ford Focus CC від ательє Pininfarina

media.ford.com

АвтоОбоз провів невелике розслідування і з'ясував, що насправді під ім'ям Apex AP-1 ховається родстер Elemental Sp-1 – дітище британської Elemental Motor Company. Ця фірма була створена групою ентузіастів в 2012 році, а в числі засновників значиться ... Гай Колборн.

Родстер Elemental Sp-1 2012 року

Родстер Elemental Sp-1 2012 року

elementalcars.co.uk

і його брат-близнюк Apex AP-1 2019 року

і його брат-близнюк Apex AP-1 2019 року

apex-motor.com

Насправді родстер Apex AP-1 і Elemental Sp-1 – це один і той же автомобіль, просто з новою назвою. Він побудований на основі 65-кілограмового карбонового монокока. У рух легкий (620 кг) двомісний автомобіль приводить 2,3-літровий мотор Ford EcoBoost потужністю 406 к.с. А розгін до "сотні" займає 2,5 секунди.

Презентація родстера Apex AP-1 відбулася в минулому році в Гонконгу. Очевидно, що Elemental Motor Company, остання згадка про яку в ЗМІ датується 2017 роком, вирішила змінити ім'я, і почати бізнес "з чистого аркуша".

На цей раз британці вирішили заробити на хайпі навколо електромобілів. Apex AP-0 отримав обтічний кузов купе, а шасі і кузовні панелі виконані з карбону. Завдяки цьому вага електромобіля – 1200 кг. Подробиці про новинки стануть відомі на презентації на Женевському автошоу.

Як писав раніше OBOZREVATEL, на автошоу в Женеві дебютує ефектний концепт електромобіля Hyundai.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Великобританія
Теги
Женевський автосалон електромобілі суперкар новини авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги