Mitsubishi відродить легендарне ім'я Evolution

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Електромобілі
2,9 т.
Mitsubishi відродить легендарне ім'я Evolution

Японська компанія Mitsubishi випустить електричний кросовер під ім'ям Evolution.

Про це повідомляє японський портал Spyder7. За інсайдеской інформації, у компанії мають намір запропонувати покупцям перший повністю електричний кросовер вже у цьому році.

Mitsubishi e-Evolution Concept представили у 2017 році на автошоу у Токіо

Імовірно зовнішній вигляд новинки стане подальшим розвитком концептуального Mitsubishi e-Evolution, представленого у 2017 році на автошоу в Токіо. Модель отримає купеподібний кузов та характерну для всіх сучасних моделей марки Х-образне облицювання радіатора з вузьким світлодіодними фарами та великою кількістю хрому.

e-Evolution Concept послужить прообразом для створення нового електричного кросовера Mitsubishi

Технічними компонентами "поділиться" споріднений електричний Nissan Ariya. Від нього новинка успадкує модульну платформу CMF-EV. У рух кросовер буде приводити два електромотори, кожен буде відповідати за свою пару коліс. Нагадаємо, що найпотужніша версія Nissan Ariya Performance має в своєму арсеналі 394 к.с. і 600 Нм, а на розгін від 0 до 100 км/год їй потрібно всього 5,1 с. Не виключено, що кросовер від Mitsubishi буде мати більш спортивний "темперамент".

Nissan Arya "поділиться" платформою CMF-EV з двома електромоторами

За інформацією японської преси, спадкоємця e-Evolution презентують у першій половині року, а до дилерів новинка надійде вже у листопаді-грудні.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Mitsubishi Outlander отримав нову зовнішність, а кросовер Eclipce Cross оновили.

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