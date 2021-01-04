Mitsubishi відродить легендарне ім'я Evolution

Японська компанія Mitsubishi випустить електричний кросовер під ім'ям Evolution.

Про це повідомляє японський портал Spyder7. За інсайдеской інформації, у компанії мають намір запропонувати покупцям перший повністю електричний кросовер вже у цьому році.

Імовірно зовнішній вигляд новинки стане подальшим розвитком концептуального Mitsubishi e-Evolution, представленого у 2017 році на автошоу в Токіо. Модель отримає купеподібний кузов та характерну для всіх сучасних моделей марки Х-образне облицювання радіатора з вузьким світлодіодними фарами та великою кількістю хрому.

Технічними компонентами "поділиться" споріднений електричний Nissan Ariya. Від нього новинка успадкує модульну платформу CMF-EV. У рух кросовер буде приводити два електромотори, кожен буде відповідати за свою пару коліс. Нагадаємо, що найпотужніша версія Nissan Ariya Performance має в своєму арсеналі 394 к.с. і 600 Нм, а на розгін від 0 до 100 км/год їй потрібно всього 5,1 с. Не виключено, що кросовер від Mitsubishi буде мати більш спортивний "темперамент".

За інформацією японської преси, спадкоємця e-Evolution презентують у першій половині року, а до дилерів новинка надійде вже у листопаді-грудні.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Mitsubishi Outlander отримав нову зовнішність, а кросовер Eclipce Cross оновили.