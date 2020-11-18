Mini показала концептуальний мінівен Vision Urbanaut

На конференції #NEXTGen компанія Mini презентувала концептуальний мінівен Vision Urbanaut.

Про це повідомляє прес-служба виробника. З самого початку Mini Vision Urbanaut замислювався як електромобіль з функцією автономного керування. Це дало дизайнерам більше свободи при створенні інтер'єру і екстер'єру машини.

Фари Mini Vision Urbanaut розташовані під гратчастої конструкцією з алюмінію з прорізами і видно тільки у включеному стані. Завдяки матричному дизайну фари можуть показувати різні кольорові зображення, створюючи нову форму комунікації між автомобілем і зовнішнім світом.

Решітка радіатора тепер восьмикутна, а не шестикутна. Оскільки в Vision Urbanaut немає ДВС, решітка виконує нову функцію – служить панеллю для датчиків систем "автопілота".

Задні ліхтарі з матричним дизайном розташовані за гратчастими алюмінієвими накладками і змінюють свій вигляд в різних режимах.

Важливий візуальної елемент Vision Urbanaut – колеса, пофарбовані в бірюзово-синій колір Ocean Wave. Обриси британського прапора на колесах – данину поваги країні походження бренду. Колеса є ще одним способом взаємодії автомобіля з навколишнім світом: будучи прозорими і підсвічуються зсередини, вони змінюють зовнішній вигляд в залежності від обраного режиму.

Футуристичний однооб'емник демонструє можливі варіанти організації корисного простору салону. Залежно від потреб салон можна трансформувати для подорожей, спілкування або розслаблення. Ці режими отримали назви Wanderlust, Vibe і Chill.

Доступ в салон водієві та пасажирам забезпечує єдина зсувні двері, розташована по лівому борту автомобіля.

В основі інтер'єру – чотиримісна компоновка сидінь. Два передніх крісла обертаються, а спинки масивних задніх сидінь можна скласти вручну і повернути. Коли автомобіль не рухається, приладова панель опускається і перетворюється в диван. Використання сенсорів дозволило відмовитися від традиційних перемикачів або кнопок.

У задній частині салону залишається більш темне і відокремлене простір. Над заднім диваном розташовується тканинний навіс з опціональною світлодіодним підсвічуванням. Можна також комфортно розташуватися на підлозі. Навпаки двері передбачений невеликий столик.

Домінуючий матеріал в салоні – інноваційна тканина, що створює відчуття затишку і комфорту. Оздоблення з коркового дерева на рульовому штурвали і на підлозі забезпечує приємний мікроклімат в салоні.

У режимі Wanderlust салон перетворюється в ідеальне місце для керування автомобілем або використання "автопілота". На центральному дисплеї активуються візуальні ефекти, що нагадують про світ подорожей з туристичних плакатів 50-60-х років. Поряд з анімацією маршруту тут з'являється інформація про поїздку, визначні пам'ятки і часу прибуття.

Щоб почати керування автомобілем, водію достатньо доторкнутися до логотипу Mini, після чого висуватимуться кермо і педалі. Лаконічний дисплей на приладовій панелі дає підказки по маршруту і попереджає про небезпеки. При включенні режиму автономного водіння кермо і педалі прибираються, а дисплей для водіння зникає з екрану. Зовні графіка на світлодіодних матричних фарах і задніх ліхтарях сигналізує про те, що перебуває в режимі автономного водіння.

Розслаблюючу атмосферу режиму Chill доповнюють музика в стилі ембієнт і звуки природи. Залежно від положення заднього дивана на ньому можна сидіти або лежати, а навіс, який можна затемнити, нагадує крони дерев. У центральній зоні круглий дисплей перетворюється в настільну лампу.

Vibe відкриває для користувачів то, що знаходиться навколо автомобіля, і створює відчуття єднання. Зсувні двері відкривається, а лобове скло піднімається. Центральний екран стає центром управління мультимедіа.

На колесах автомобіля з'являються зображення еквалайзерів, а навіс над заднім диваном створює приємну клубну атмосферу. При бажанні автомобіль може перетворитися в музичний програвач.

У концепті Vision Urbanaut продумані сервіси, які спростять використання автомобіля. Наприклад, можливість відкрити автомобіль за допомогою переносних пристроїв з функцією роздачі доступу друзям або членам сім'ї. По дорозі можна прослуховувати плейлисти, аудіокниги або підкасти, а персоналізований планувальник подорожей радитиме, які пам'ятки оглянути, і підбирати найцікавіші рекомендації членів спільноти Mini.

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