Маршрутку "Богдан" перетворили на електромобіль

У Луцьку випустили електричний автобус, який побудували на базі "Богдана". Машина вже вирушила на дороги – в рамках тестової експлуатації.

Як повідомляє AutoСonsalting, нову електричну маршрутку створив луцький завод електротранспорту (ЗЕТ) – зважаючи на все, мається на увазі місцеве комунальне підприємство електротранспорту, основна робота якого полягає в капітальному ремонті зношених тролейбусів.

Електричний "Богдан" – ЗЕТ 8-120 autoconsulting.com.ua

Електробус отримав назву ЗЕТ 8-120, його основою послужив "Богдан А092". Автобус пройшов на підприємстві повний цикл відновлення, а замість ДВЗ і паливного бака на нього встановили електричну силову установку.

Електричний "Богдан" – ЗЕТ 8-120 autoconsulting.com.ua

Цікаво, що ідея створення електричного "Богдана" не така нова – прототип цієї машини був виготовлений ще у 2014 році. Автобус оснастили двома електромоторами загальною потужністю 120 кВт (164 к.с.) і блоком батарей, розрахованим на 3000 циклів заряджання/розраджання (час заряджання АКБ від звичайної мережі – 8 год, у пришвидшеному режимі – 4 год). Водночас велика частина силової установки була зібрана з українських комплектувальних, виняток склали лише батареї – їх закупили в Китаї.

Електричний "Богдан" – ЗЕТ 8-120 autoconsulting.com.ua

Перші випробування показали, що під час проїзду 100 км шляху електричний "Богдан" витратив 55 кВт/год енергії, "спустошивши" батарею на 50%. У такий спосіб творці дійшли висновку, що дальність пробігу такої маршрутки складає 200 км, притім вона значно економічніша за дизельні аналоги.

До речі, ЗЕТ збирався поставити на потік переобладнання дизельних "Богданів" на електричні ще у 2016 році. Однак реалізувати цю ідею вдалося лише у 2019 році.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL детально розповідав про те, чому в електромобілів падає дальність пробігу взимку і як цього можна уникнути.

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