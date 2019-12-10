Майже 500 км: конкуренту Tesla Model X збільшили запас руху

Jaguar I-Pace – один із найбільш успішних і перспективних електромобілів сучасності. Незважаючи на молодий вік, модель вже отримала вагоме оновлення.

Як стало відомо OBOZREVATEL, електричний кросовер Jaguar I-Pace отримав покращене програмне забезпечення, завдяки якому вдалося збільшити запас руху.

Електромобіль Jaguar I-Pace став ефективнішим jaguarlandrover.com

Цікаво, що інженерам вдалося наростити додаткові 20 км без втручання в конструкцію. Для збільшення дальності пробігу досить оновити ПЗ автомобіля в дилера. Крім того, ця процедура активує можливість подальших оновлень без необхідності відвідування сервісного центру.

Збільшення запасу руху Jaguar I-Pace вдалося досягти завдяки оновленню ПЗ jaguarlandrover.com

Збільшення запасу руху вдалося домогтися за допомогою оптимізації роботи силової установки, батареї, гальмівної системи й аеродинаміки. За останню неабиякою мірою відповідають активні секції в передній решітці, які тепер зачиняються частіше, створюючи більш гладкий і обтічний кузов. Це безпосередньо впливає на запас руху.

Салон Jaguar I-Pace має сучасний і розкішний вигляд jaguarlandrover.com

Водночас підсумкова цифра згідно європейському циклу WLTP не змінилася – ті ж 470 км. Це пов'язано з тим, що в компанії не проводили повторну сертифікацію Jaguar I-Pace після оновлення. Але з урахуванням надбавки цей показник збільшується приблизно до 490 км.

Tesla Model X – один із найбільш популярних електричних кросоверів tesla.com

Для порівняння, найближчий суперник – кросовер Tesla Model X – пропонує в найбільш далекобійній модифікації приблизно 530 км. Крім того, доступний варіант на 490 км, що відповідає британському електрокару після оновлення. Щоправда, дані для "Тесла Модел Х" погоджені з американським сертифікатом EPA.

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