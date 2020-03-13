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13 березня • оновлено в 14:57
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Легендарне лондонське таксі перетворили в електричний фургон

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Британська компанія London Electric Vehicle Company ( LEVC ) дала ім'я свого першого електричного фургона – VN5.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Британська London Electric Vehicle Company була створена в 2017 році. Вона стала правонаступником одного з найстаріших виробників таксі – компанії Carbodies, заснованої в далекому 1919 році. На сьогоднішній день власником LEVC є добре відомий у нас в країні китайський холдинг Geely.

LEVC VN5

LEVC VN5

levc.com

У минулому році британський виробник представив прототип комерційного електричного фургона, створеного на базі знаменитого лондонського кеба – ТХ. Ім'я VN позначає тип авто – вен, а цифра 5 говорить про те, що обсяг багажного вiддiлення досягає 5 м3.

LEVC VN5

LEVC VN5

levc.com

Багажник VN5 дозволяє розмістити всередині дві євро-палети, а вантажопідйомність досягає 800 кг. Автомобіль має зсувнi широкi бічнi дверi і розпашнi (60/40) задні двері, що дозволяють легко завантажувати палети як ззаду, так і збоку.

LEVC VN5

LEVC VN5

levc.com

LEVC VN5

LEVC VN5

levc.com

Унікальна алюмінієва несуча структура кузова і кузовні панелі з композитних матеріалів дозволяють істотно підвищити термін служби авто, а невелика вага – скоротити експлуатаційні витрати.

LEVC VN5

LEVC VN5

levc.com

Новинка побудована на платформі таксі TX і використовує гібридний силовий агрегат eCity. Він складається з тягового 110-кіловатного (150 к.с.) електромотора Siemens, літій-іонної батареї LG Chem ємністю 31 кВтг і 3-циліндрового 1,5-літрового бензинового мотора Volvo, який виконує функцію бензогенератора.

Знамените лондонське таксі LEVC TX

Знамените лондонське таксі LEVC TX

levc.com

Виключно на електротязі VN5 може подолати до 102 км, а загальний запас ходу досягає 485 км. На зарядку від швидкої мережі (50 кВт) потрібно лише 30 хвилин.

LEVC VN5

LEVC VN5

levc.com

Виробництво новинки стартує в четвертому кварталі нинішнього року на сучасному заводі компанії у Великобританії. Планується щорічно випускати до 20 тисяч таких фургонів.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Великобританії налагодили випуск електричних фургонів в стилі ретро.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Великобританія
Теги
електромобілі Geely Volvo новини авто
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