Корейці створили батарею для електрокарів, якої вистачає на 1000 км пробігу

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Електромобілі
2,0 т.
Корейці створили батарею для електрокарів, якої вистачає на 1000 км пробігу

Корейська компанія SK Innovation розкрила подробиці щодо двух революційних батарей для електромобілів власного розроблення. Обидва акумулятора вражають своїми характеристиками: перший з них забезпечує запас ходу в 800 км і може заряджатися за все за 20 хвилин, другого ж вистачає на автономність ходу у 1000 км. Презентація нових продуктів пройшла в рамках форуму InterBattery 2020 року, організованого в Сеулі Міністерством торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї.

Як повідомляє InsideEVs, метою SK Innovation було створення покращених батарей для електромобілів порівняно з нинішнім аналогами. При створенні нових елементів живлення вчені керувалися такими критеріями, як безпека, швидкість зарядки і відстань, пройдена автомобілем на одній зарядці.

Одна батарея SK Innovation розрахована на пробіг у 800 км, інша - у 1000 км

Південнокорейська фірма спеціалізується на батареях для електромобілів вже 10 років, і за цей час не було зафіксовано жодного випадку загоряння акумулятора цієї компанії, що є досить серйозним досягненням.

В SK Innovation повідомили, що повністю робота над новими батареями, які забезпечують запас ходу у 800 і 1000 км відповідно, завершиться до кінця 2020 або початку 2021 року, тоді ж відбудеться їх світовий дебют.

Розробники сподіваються, що провідні автовиробники схвалять їх продукт і "візьмуть на озброєння".

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