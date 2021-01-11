Китайський Hongqi презентував новий електричний седан

Китайська компанія Hongqi, що входить до складу концерну FAW, представила цікаву новинку – середньорозмірний електричний седан Hongqi E-QM5 (E111).

Про це повідомляє портал Autohome. Модель дебютувала в рамках открившеся в Хайкоу міжнародній виставці електротранспорту. Автомобіль займе нижню сходинку у ієрархії престижного бренду та стане своєрідним "вхідним квитком" для шанувальників Hongqi. За своїми розмірами – 5040/1910/1569 мм та величиною колісній базі 2990 мм – новинка трохи крупніше Tesla Model S.

Передньопривідний автомобіль отримав у своє розпорядження електромотор потужністю 100 кВт (136 к.с.). Заявлений запас ходу складає 431 км (по циклу NEDC). Для зарядки використовується два порти. На лівому передньому крилі – для швидкої підзарядки на потужних стаціонарних станціях, а на правому задньому крилі – для звичайної побутової мережі. За даними виробника зарядка батареї від 5% до 80% займе не більше 30 хвилин.

Автомобіль виділяється оригінальним дизайном, ключовою особливістю якого є химерна головна оптика. Салон менш претензійний, – з аналоговою шкалою приладів та невеликим сенсорним дисплеєм по центру.

Для обробки інтер'єру використовується шкіра двох кольорів. У списку опцій є системи екстреного гальмування, запобігання фронтального зіткнення та контролю за станом водія.

Виробництво седана планують почати у березні нинішнього року. Вартість стане відома ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Tesla представила базову версію кросовера Model Y, а китайська компанія NIO продемонструвала перший у своїй історії електричний седан.