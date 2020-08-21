Китайський електромобіль за $10 000 вирушив дивувати покупців

У продаж надійшов дуже дешевий китайський електромобіль. Фото: firstgear.ua.

Бюджетний китайський електромобіль Kandi K27 здивував тим, що вийшов за межі китайського ринку. Виробник домігся старту продажів у США за ціною $10 000.

Неймовірно низька вартість обумовлена акцією на честь початку прийому замовлень. Перша тисяча покупців купить дешевий електрокар за спеціальною ціною, потім вона збільшиться до $13 000. І все одно машина залишиться дуже дешевою.

Багато в чому це пов'язано з посередніми характеристиками. Акумуляторна батарея ємністю близько 17 кВтг пропонує лише 160-кілометровий запас ходу. Така цифра підійде тільки жителям міст, де у автомобілістів немає потреби долати великі відстані.

В цілому новий Kandi K27 виглядає непогано і нікого не копіює, навіть незважаючи на ледь помітне натхнення дизайном автомобілів Mini.

Усередині Kandi K27 виглядає технологічно, але досить просто. Фото: firstgear.ua

На фото салону електромобіля видно, що К27 отримав мультифункціональне кермо, досить великий сенсорний монітор мультимедійної системи і декоративну вставку в колір кузова на передній панелі.

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше повідомляв про дешевий український електромобіль за $5000. Машина виглядає дуже незвично.

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