Китайський електромобіль Baojun здивував компонуванням

Американо-китайське СП General Motors і SAIC представило футуристичний міський електромобіль Baojun E300 і його длиннобазную версію E300 Plus.

Baojun Е300 sgmw.com.cn

Сімейство електрокарів під маркою Baojun почали випускати в 2017 році. Першим представили модель Е100, потім в 2019 році прийшла черга E200. Обидві машини досягали в довжину близько 2,5 м і мали 2-місний салон.

Baojun Е100 sgmw.com.cn

Baojun Е200 sgmw.com.cn

Покупці не оцінили старань творців цих мікрокарів, тому продажі були досить скромними. Виправити ситуацію покликана нові, більші моделі Е300 і Е300 Plus.

Baojun Е300 sgmw.com.cn

Baojun Е300 sgmw.com.cn

Baojun Е300 sgmw.com.cn

Від своїх родичів вони відрізняються футуристичний дизайном і оригінальним компонуванням салону. Зокрема, покупці можуть вибрати E300 в 2- або 3-місному варіанті, а Е300 Plus пропонує 4-місний салон.

Baojun Е100 sgmw.com.cn

Між собою Baojun E300 і Е300 Plus відрізняються величиною колісної бази – 1750 і 2020 мм, а також габаритними розмірами. Довжина машин – 2625 і 2894 мм, ширина – 1647 і 1655 мм, а висота – 1588 і 1595 мм відповідно.

Baojun Е300 Plus sgmw.com.cn

Автомобілі привертають увагу яскравим дизайном екстер'єру. Салон виконаний в дусі мінімалізму. У тримісній конфігурації Е300 за сидінням водія передбачен невеликий вантажний майданчик. А ось в E300 Plus для перевезення багажу спинки задніх сидінь доведеться скласти.

Baojun Е300 Plus sgmw.com.cn

Baojun E300 / E300 Plus оснащуються 39-сильним (29 кВт) електромотором. Харчування для нього забезпечує батарея ємністю 30 кВтг (E300) або 32 кВтг (E300 Plus). Запас ходу по циклу NEDC у обох моделей однаковий – 305 км. Компанія вже приймає попередні замовлення на своєму сайті, а товарні екземпляри з'являться в продажу влітку нинішнього року. Орієнтовна вартість новинок – близько $8,5 тисячі.

Baojun Е300 sgmw.com.cn

Як писав раніше OBOZREVATEL, американо-китайської бренд Wuling, який також належить GM і SAIC, представив новий суб-компактний електромобіль Wuling Mini EV.

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