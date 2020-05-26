Головна Новини
26 травня • оновлено в 09:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електромобілі

Китайський електромобіль Baojun здивував компонуванням

2.7т
Читати матеріал російською

Американо-китайське СП General Motors і SAIC представило футуристичний міський електромобіль Baojun E300 і його длиннобазную версію E300 Plus.

Baojun Е300

Baojun Е300

sgmw.com.cn

Сімейство електрокарів під маркою Baojun почали випускати в 2017 році. Першим представили модель Е100, потім в 2019 році прийшла черга E200. Обидві машини досягали в довжину близько 2,5 м і мали 2-місний салон.

Baojun Е100

Baojun Е100

sgmw.com.cn

Baojun Е200

Baojun Е200

sgmw.com.cn

Покупці не оцінили старань творців цих мікрокарів, тому продажі були досить скромними. Виправити ситуацію покликана нові, більші моделі Е300 і Е300 Plus.

Baojun Е300

Baojun Е300

sgmw.com.cn

Baojun Е300

Baojun Е300

sgmw.com.cn

Baojun Е300

Baojun Е300

sgmw.com.cn

Від своїх родичів вони відрізняються футуристичний дизайном і оригінальним компонуванням салону. Зокрема, покупці можуть вибрати E300 в 2- або 3-місному варіанті, а Е300 Plus пропонує 4-місний салон.

Baojun Е100

Baojun Е100

sgmw.com.cn

Між собою Baojun E300 і Е300 Plus відрізняються величиною колісної бази – 1750 і 2020 мм, а також габаритними розмірами. Довжина машин – 2625 і 2894 мм, ширина – 1647 і 1655 мм, а висота – 1588 і 1595 мм відповідно.

Baojun Е300 Plus

Baojun Е300 Plus

sgmw.com.cn

Автомобілі привертають увагу яскравим дизайном екстер'єру. Салон виконаний в дусі мінімалізму. У тримісній конфігурації Е300 за сидінням водія передбачен невеликий вантажний майданчик. А ось в E300 Plus для перевезення багажу спинки задніх сидінь доведеться скласти.

Baojun Е300 Plus

Baojun Е300 Plus

sgmw.com.cn

Baojun E300 / E300 Plus оснащуються 39-сильним (29 кВт) електромотором. Харчування для нього забезпечує батарея ємністю 30 кВтг (E300) або 32 кВтг (E300 Plus). Запас ходу по циклу NEDC у обох моделей однаковий – 305 км. Компанія вже приймає попередні замовлення на своєму сайті, а товарні екземпляри з'являться в продажу влітку нинішнього року. Орієнтовна вартість новинок – близько $8,5 тисячі.

Baojun Е300

Baojun Е300

sgmw.com.cn

Як писав раніше OBOZREVATEL, американо-китайської бренд Wuling, який також належить GM і SAIC, представив новий суб-компактний електромобіль Wuling Mini EV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто новини нові авто SAIC General Motors електромобілі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Авто Електромобілі

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 584.

    Вилікувалися: 7575. Померли: 644.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 347 тисяч.

  • Ляшко назвав дві умови, за яких Україна уникне другої хвилі COVID-19.

  • Названа хвороба, яка підвищує ризик смерті від коронавірусу.

  • Вчені з'ясували, наскільки небезпечні мутації коронавірусу.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги