Ім'я йому Нікола Борсук: представлений пікап з запасом ходу 1000 км

У США триває бум на електропікапи: "не прошо й півроку", як світу представляють чергову модель для даного сегмента. На цей раз мова йде про новинку під назвою Nikola Badger.

Машина помітно відрізняється зовні, її явно буде складно пропустити на дорозі, хоча головною особливістю новинки є технічна складова. Але про це трохи нижче.

Nikola Badger nikolamotor.com

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У пікапа Nikola Badger (lо речі, Badger з англійської перекладається як "борсук") дійсно яскрава та унікальна зовнішність: машини виглядає "злою", при цьому вона з прицілом на утилітарність і спортивність одночасно. Спереду новинека примітна унікальною фальшрадіаторною решіткою радіатора зі світлодіодною вставкою і опуклим капотом, а в профіль її виділяє підсвічування бічних юбок. Нарешті, ззаду головним дизайнерським елементом є характерна дверяцята з великим логотипом Nikola.

Nikola Badger nikolamotor.com

Nikola Badger nikolamotor.com

Ще одна цікава "фішка" моделі – двоколірне забарвлення кузова. При цьому за габаритами він більше, скажімо, за Chevrolet Silverado: його розміри становлять 5900 х 2160 х 1850 мм.

Nikola Badger nikolamotor.com

У салоні Nikola Badger примітний своєрідним кермом (зі скошеним низом), великим екраном мультимедіа і "плаваючою" центральною консоллю. Оздоблення представлено шкірою і металевими акцентами.

Nikola Badger nikolamotor.com

Nikola Badger nikolamotor.com

У продаж Nikola Badger надійде в двох модифікаціях: чисто електричній та електро-водневій. У першому випадку машина отримає батарею об'ємом 160 кВт/год, з якої вона зможе проїжджати без підзаряджання 480-490 км, а у другому її максимальний запас ходу складе 966 км. Цікаво, що водій зможе спокійно перемикати режими харчування: з "електро" на "водень" та навпаки. Що стосується силової установки, її постійна потужність становить 461 к.с. (пікова – 919 сил), а крутний момент буде дорівнювати 1329 Нм. Розгін до "сотні" – приблизно 3 сек.

Nikola Badger nikolamotor.com

Пікап зможе взяти на буксир вантаж масою до 3700 кг, крім того, в його оснащення увійде 15-кіловатна розетка, за допомогою якої пікап може ділитися енергією, наприклад, зі інструментами. Як відзначили в компанії Nikola, Badger здатний працювати в якості генератора на будмайданчику протягом 12 годин.

Nikola Badger nikolamotor.com

Nikola Badger nikolamotor.com

"Його можна використані для роботи, відпочинку у вихідні дні, буксирування, бездоріжжя або для удару по лижних схилах без втрати продуктивності. Жоден інший електричний пікап не може працювати при таких температурах і умовах", – так охарактеризував новинку і генеральний директор Nikola Тревор Мілтон.

Поки що Nikola Badger носить статус предсерийного авто, повністю готовий варіант буде представлений восени цього року. Крім того, компанія збирається зайнятися будівництвом водневих станцій: зокрема, в США планується відкриття 700 таких "колонок".

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