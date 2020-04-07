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7 квітня • оновлено в 16:28
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/ Електромобілі

Honda і General Motors займуться електромобілями разом

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Два автовиробника об'єднають свої зусилля в області створення електромобілів.

Про це повідомляють представники японської компанії. Нагадаємо, що співпраця в області електрифікації між двома компаніями стартувала кілька років тому.

Електрична платформа і модульні акумулятори GM будуть використовуватися компанією Honda

Електрична платформа і модульні акумулятори GM будуть використовуватися компанією Honda

media.gm.com

У березні концерн General Motors презентував свою нову електричну платформу, яка буде використовуватися на автомобілях Chevrolet, Cadillac і відродженого Hummer. Крім того, ця платформа буде використовуватися компанією Honda.

Платформа GM була представлена в березні нинішнього року

Платформа GM була представлена в березні нинішнього року

media.gm.com

В даний час вже є більш конкретні плани. Зокрема, до 2024 року на новій платформі будуть створені два серійних електромобіля Honda. Вони отримають від GM ультрасучасні модульні акумулятори Ultium і все бортову електроніку.

Інженери Honda візьмуть участь в доведенні платформи

Інженери Honda візьмуть участь в доведенні платформи

media.gm.com

Фахівці Honda відповідатимуть за дизайн екстер'єру та інтер'єру, налаштування шасі, а також адаптацію комунікаційної системи GM OnStar.

Інженери компанії братимуть участь в доведенні платформи, а випуск електричних Honda буде організований на виробничих потужностях GM в Північній Америці.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Honda планує наповнити модельний ряд електромобілями.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
авто новини нові авто General Motors Honda електромобілі
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