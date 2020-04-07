Honda і General Motors займуться електромобілями разом

Два автовиробника об'єднають свої зусилля в області створення електромобілів.
Про це повідомляють представники японської компанії. Нагадаємо, що співпраця в області електрифікації між двома компаніями стартувала кілька років тому.
Електрична платформа і модульні акумулятори GM будуть використовуватися компанією Honda
media.gm.com
У березні концерн General Motors презентував свою нову електричну платформу, яка буде використовуватися на автомобілях Chevrolet, Cadillac і відродженого Hummer. Крім того, ця платформа буде використовуватися компанією Honda.
Платформа GM була представлена в березні нинішнього року
media.gm.com
В даний час вже є більш конкретні плани. Зокрема, до 2024 року на новій платформі будуть створені два серійних електромобіля Honda. Вони отримають від GM ультрасучасні модульні акумулятори Ultium і все бортову електроніку.
Інженери Honda візьмуть участь в доведенні платформи
media.gm.com
Фахівці Honda відповідатимуть за дизайн екстер'єру та інтер'єру, налаштування шасі, а також адаптацію комунікаційної системи GM OnStar.
Інженери компанії братимуть участь в доведенні платформи, а випуск електричних Honda буде організований на виробничих потужностях GM в Північній Америці.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Honda планує наповнити модельний ряд електромобілями.
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