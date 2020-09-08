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Hitachi організовує випуск електромоторів у США

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Електромобілі
2,0 т.
Hitachi організовує випуск електромоторів у США

Hitachi організовує випуск електромоторів у США. Фото: hitachi-automotive.us.

Фінансово-промислова група Hitachi планує почати виробництво моторів для електромобілів на своєму новому підприємстві в Кентуккі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Hitachi має намір розробляти і виробляти силові агрегати для електромобілів на створеній у серпні цього року компанії Hitachi Automotive Electric Motor Systems America. Офіс і виробничі потужності розташовані в місті Бері в штаті Кентуккі. Раніше вони належали спорідненій компанії Hitachi Automotive Systems. Територія підприємства займає площу приблизно 260 тисяч м2, а виробництво довелося відкласти до 2022 року через епідемію коронавірусу.

Територія підприємства займає площу приблизно 260 тисяч м2.

Територія підприємства займає площу приблизно 260 тисяч м2. Фото: hitachi-automotive.us

За словами представників Hitachi, "заснування нової компанії дасть змогу посилити позиції виробника на ринку електромобілів, що розширюється, і щораз більшому попиті на електромотори для них у США". Цікаво, що рівно 110 років тому історія компанії Hitachi почалася саме з виробництва електромоторів.

Hitachi випускатиме широку гаму моторів для електромобілів.

Hitachi випускатиме широку гаму моторів для електромобілів. Фото: hitachi-automotive.us

Варто зазначити, що Hitachi – не перша японська компанія, яка вирішила скористатися зростальним попитом на електричні двигуни. Раніше цього року про свої плани з випуску електромоторів заявила компанія Yamaha, яка представила двигун для електромобілів і мототехніки. Цей мотор здатний розвивати потужність від 47 до 270 к.с. залежно від версії та об'єкта застосування.

Електромотор Yamaha здатний розвивати потужність від 47 до 270 к.с.

Електромотор Yamaha здатний розвивати потужність від 47 до 270 к.с. Фото: yamaha.co.jp

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанії Honda і General Motors мають намір об'єднати зусилля зі створення електромобілів.

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