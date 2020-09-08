Hitachi організовує випуск електромоторів у США

Фінансово-промислова група Hitachi планує почати виробництво моторів для електромобілів на своєму новому підприємстві в Кентуккі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Hitachi має намір розробляти і виробляти силові агрегати для електромобілів на створеній у серпні цього року компанії Hitachi Automotive Electric Motor Systems America. Офіс і виробничі потужності розташовані в місті Бері в штаті Кентуккі. Раніше вони належали спорідненій компанії Hitachi Automotive Systems. Територія підприємства займає площу приблизно 260 тисяч м2, а виробництво довелося відкласти до 2022 року через епідемію коронавірусу.

Територія підприємства займає площу приблизно 260 тисяч м2. Фото: hitachi-automotive.us

За словами представників Hitachi, "заснування нової компанії дасть змогу посилити позиції виробника на ринку електромобілів, що розширюється, і щораз більшому попиті на електромотори для них у США". Цікаво, що рівно 110 років тому історія компанії Hitachi почалася саме з виробництва електромоторів.

Hitachi випускатиме широку гаму моторів для електромобілів. Фото: hitachi-automotive.us

Варто зазначити, що Hitachi – не перша японська компанія, яка вирішила скористатися зростальним попитом на електричні двигуни. Раніше цього року про свої плани з випуску електромоторів заявила компанія Yamaha, яка представила двигун для електромобілів і мототехніки. Цей мотор здатний розвивати потужність від 47 до 270 к.с. залежно від версії та об'єкта застосування.

Електромотор Yamaha здатний розвивати потужність від 47 до 270 к.с. Фото: yamaha.co.jp

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанії Honda і General Motors мають намір об'єднати зусилля зі створення електромобілів.

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