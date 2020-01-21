Компанія Ford оголосила про наміри інвестувати 42 мільйони євро у свій завод в іспанському місті Валенсія.

Про це повідомляє пресс-служба компанії. Дві нові складальні лінії дадуть змогу налагодити випуск високотехнологічних літій-іонних батарей для нових Kuga Hybrid та Plug-In Hybrid, а також S-Max Hybrid і Galaxy Hybrid, які дебютують у 2021 році. Новий цех зі складання батарей розпочне свою роботу у вересні.

Ford інвестує 42 млн євро у виробництво нових гібридів та АКБ media.ford.com

Починаючи з 2011 року, компанія Ford вже інвестувала у свій завод у Валенсії 3 мільярди євро. Чверть цієї суми пішли на підтримку виробництва Kuga — моделі з найвищим рівнем електрифікації за всю історію бренду. У сімейство входять Kuga Hybrid, Kuga Plug-In Hybrid і Kuga EcoBlue Hybrid ("м’який" гібрид із напругою 48 В). На заводі у Валенсії також випускаються седани і універсали Mondeo Hybrid.

У сімейство електрифікованих кросоверів входять Kuga Hybrid, Kuga Plug-In Hybrid і Kuga EcoBlue Hybrid ("м’який" гібрид із напругою 48 В) media.ford.com

"Електрифікація швидко стає основною тенденцією на ринку, тож ми збільшуємо обсяг наших інвестицій у завод у Валенсії, щоби в майбутньому запропонувати ще більше електрифікованих моделей транспортних засобів і варіантів силових агрегатів, – повідомив президент компанії Ford of Europe Стюарт Роулі. – Ми очікуємо, що до кінця 2022 року більшу частину продажів пасажирських автомобілів будуть становити електрифіковані моделі".

До кінця 2022 року більшу частину продажів пасажирських автомобілів будуть становити електрифіковані моделі media.ford.com

До кінця 2020 року компанія планує представити на європейському ринку 14 електрифікованих моделей.

До кінця 2020 року компанія планує представити на європейському ринку 14 електрифікованих моделей

Як повідомляв раніше , Ford представив новий електричний кросовер.

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