Електромобілі з найбільшим запасом ходу: 10 машин, які проїдуть не менше 500 км

Запас ходу електромобілів як і раніше є "каменем спотикання", який заважає їх подальшому просуванню. Проте, електрокари постійно вдосконалюється, і серед них вже є пристойна кількість машин, які можуть зрівнятися за автономністю ходу з повним паливним баком бензинового або дизельного авто.

AutoOboz склав якраз рейтинг таких електрокарів – до нього увійшли машини, здатні проїхати на одному заряді 500 км і більше.

Варто сказати, що зараз автовиробники більше роблять акцент на зарядну інфраструктуру (вважається, що швидкість зарядки грає більшу роль, ніж автономність ходу автомобіля), але багато автомобілістів все ж хочуть, щоб їхня машина могла проїхати без дозарядки якомога далі. Тому запас ходу електрокара й досі є актуальною темою.

10. Porsche Taycan Turbo

Запас ходу: 498 км

Ціна в Європі: 159 145 євро

9. Nissan Ariya 87 кВтг

Запас ходу: 500 км

Ціна в Європі: приблизно 50 000 євро

8. Volkswagen ID.4 Max

Запас ходу: 501 км

Ціна в Європі: 56 940 євро

7. Tesla Model Y Long Range

Запас ходу: 505 км

Ціна в Європі: 64000 євро

6. Tesla Model X Long Range

Запас ходу: 507 км

Ціна в Європі: 88 990 євро

5. Volkswagen ID.3 Max

Запас ходу: 542 км

Ціна в Європі: 49 491 євро

4. Tesla Model 3 Long Range

Запас ходу: 560 км

Ціна в Європі: 58 980 евро

3. Ford Mustang Mach-E RWD

Запас ходу: 610 км

Ціна в Європі: 58075 євро

2. Lucid Air Grand Touring

Запас ходу: 832 км

Ціна в Європі: від 110 000 євро

1. Tesla Model S Plaid

Запас ходу: 840 км

Ціна в Європі: 139 990 євро

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що журналісти встановили різницю в запасі ходу Tesla Model 3 взимку і влітку. У холодну пору електрокар проїхав на одній зарядці очікувано менше.