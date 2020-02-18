Електромобіль з Шрі Ланки оцінили в чверть мільйона доларів

Компанія Vega Innovations з Шрі Ланки презентує на Женевському автосалоні електричний спорткар.

Як стало відомо OBOZREVATEL, на виставці в Женеві відбудеться світовий дебют нового бренду Vega. Молода компанія з Шрі Ланки вирішила внести свій вклад в розвиток електромобілів. На престижному автошоу компанія презентує модель Vega EVX.

Vega EVX створений молодою компанією Vega Innovations з Шрі Ланки vega.lk

Новини На автошоу в Женеві покажуть загадковий електромобіль

Автомобіль оснащений двома електромоторами, що забезпечують привід всіх коліс. Сумарна потужність досягає 804 л.с., а крутний момент становить 760 Нм.

Відчувається, що творці Vega EVX надихалися дизайном Ferrari vega.lk

Vega EVX vega.lk

В основі конструкції лежить просторова рама, а кузовні панелі для зниження ваги виконані з вуглепластика. В результаті заявлений вага карбонового купе 2090 кг. За даними творців, на розгін від 0 до 100 км / год автомобілю потрібно всього 3,1 секунди.

В основі Vega EVX – просторова трубчаста рама vega.lk

Харчування для електромоторів обеспеічвает літій-іонна батарея з водяним охолодженням ємністю 55 кВтг. Її повинно вистачити на пробіг до 300 км. Пізніше компанія обіцяє запропонувати версію з батареєю на 130 кВтг, яка дозволить збільшити запас ходу до 750 км. Заявлена вартість Vega EVX – $ 250 тисяч.

Vega EVX отримав ефектну світлотехніку і масивний дифузор vega.lk

Як писав раніше OBOZREVATEL, на автошоу в Женеві відбудеться дебют електричного концепту Hyundai.

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