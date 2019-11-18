Електричний кросовер Ford представлений офіційно

Головною прем'єрою нещодавно розпочатого автошоу в Лос-Анджелесі став перший в історії Ford електричний кросовер Mustang Mach-E.

Як стало відомо OBOZREVATEL, на автосалоні в Лос-Анджелесі дебютував перший електричний кросовер Ford. Новинка викликала величезний ажіотаж ще до прем'єри. Тепер всі подробиці про модель стали надбанням громадськості.

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Вперше за 55 років існування Mustang у сімействі з'явився електрокар. Він поповнить лінійку "зелених" моделей і стане одним із 14 електрифікованих Ford, які з'являться в Європі до кінця 2020 року.

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Дизайн моделі нагадує класичне купе Mustang, а передню частину новинки прикрасила легендарна емблема мустанга. Автомобіль має два багажника – спереду на 100 л і ззаду на 402 л. Якщо скласти задній ряд сидінь, то з собою можна брати до 1420 л поклажі.

Попереду у Ford Mustang Mach-E є 100-літровий багажник media.ford.com

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Автомобіль надійде в салони дилерів до кінця 2020 року і буде доступний у декількох варіантах виконання. Базова версія Mustang Mach-E отримає батарею ємністю 75,7 кВт/год, а в якості опції буде запропонована більш потужна АКБ ємністю 98,9 кВт. Також покупці зможуть вибирати між задньо- і повнопривідним виконанням.

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Версія з приводом на задні колеса зі звичайною АКБ зможе без підзарядки подолати до 370 км, а з батареєю збільшеної місткості – 600 км. media.ford.com

Версія з приводом на задні колеса зі звичайною АКБ зможе без підзарядки подолати до 370 км, а з батареєю збільшеної місткості – 600 км (WLTP). У рух кросовер буде приводити мотор потужністю 248 кВт (337 к.с.) або 342 кВт (465 к.с.).

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Новини Електромобіль Ford отримав МКПП і салон в стилі Tesla

На моделі Mustang Mach-E з'явилася фірмова інформаційно-розважальна система SYNC 4 покоління з 15,5-дюймовим сенсорним дисплеєм, системою голосового управління і бездротовим підключенням смартфона за допомогою додатків Apple CarPlay, Android Auto і AppLink.

На моделі Ford Mustang Mach-E з'явилася фірмова інформаційно-розважальна система SYNC 4-го покоління media.ford.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на виставці тюнінгу SEMA-2019 в Лас-Вегасі показали найпотужніший Mustang.

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