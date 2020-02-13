Електричний кросовер Ford: чекаємо в Україні

Компанія Ford провела презентацію європейської версії свого електричного кросовера Mustang Mach-E.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в Лондоні компанія Ford представила перший в історії бренду електричний кросовер, адаптований для Європи. За твердженням творців новинки, до кінця майбутнього року Ford має намір запропонувати на європейському ринку 18 електрифікованих автомобілів, а в поточному році їх число має зрости до 14-ти. У планах компанії електрифікувати весь модельний ряд, включаючи такі популярні моделі, як Fiesta, Focus і Kuga.

Символічно, що Ford Mustang Much-E для європейського ринку презентували в столиці Великобританії, яка нещодавно вийшла з ЄС media.ford.com

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Ford Mustang Much-E для Європи адаптували, перенастроївши шасі і підвіску media.ford.com

Що ж стосується першого електричного кросовера, то Mustang Mach-E для Європи отримав ряд відмінностей. Зокрема, інженери змінили налаштування підвіски, рульового управління, системи стабілізації і повнопривідної трансмісії у відповідність до переваг європейських покупців.

Оснащений батареєю збільшеної місткості і приводом на задні колеса, Mustang Mach-E зможе долати до 600 км (по циклу WLTP). Цікаво, що 85% покупців новинки, які вже розмістили свої замовлення, вибрали в якості опції саме таку батарею.

Залежно від версії Ford Mustang Much-E зможе долати від 420 до 600 км media.ford.com

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Завдяки мережі швидких зарядок IONITY, здатних видавати потужність 150 кВт, Mustang Mach-E зможе поповнювати запас електроенергії за 10 хвилин. Цього вистачить, щоб подолати до 93 км.

Ford Mustang Much-E 2021 media.ford.com

У списку опцій новинки – комунікаційна система FordPass Connect, яка забезпечить доступ в інтернет і до он-лайн сервісів. Інформаційно-розважальний комплекс SYNC має 15,5-дюймовий сенсорний екран і може управлятися за допомогою голосових команд. Крім того, підтримує роботу Apple CarPlay, Android Auto і AppLink.

Ford Mustang Much-E 2021 media.ford.com

Спочатку електромобіль буде запропонований в трьох варіантах. Базова версія має задній привід і може комплектуватися 258-сильний мотором і батареєю на 75,7 кВт або 285-сильним двигуном і батарей на 98,8 кВт. Такий кросовер зможе подолати без підзарядки від 450 до 600 км в залежності від ємності АКБ.

Ford Mustang Much-E 2021 media.ford.com

Друга відрізняється наявністю повного приводу. В цьому випадку можна вибирати між базовим електромотором і АКБ або більш потужним 337-сильним варіантом. Запас ходу в першому випадку складе 420 км, у другому – 540 км.

Ford Mustang Much-E 2021 media.ford.com

Третій варіант під назвою GT з'явиться у продажу в 2021 році і буде відрізнятися 465-сильним мотором, батареєю ємністю 98,8 кВт, 20-дюймовими колісними дисками і додатковими аксесуарами. Запас ходу такого кросовера складе 500 км.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Ford проводить дорожні тести нового спортивного кросовера.

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