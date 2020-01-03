Chrysler презентував електромобіль майбутнього

На виставці споживчої електроніки CES 2020 на Лас-Вегасі відбулася презентація футуристичного концепткару Chrysler Airflow Vision.

Як стало відомо OBOZREVATEL, концерн Fiat Chrysler підготував до виставки CES 2020 велику експозицію. Головним шоу-стопером стенду стала електричний концепт Chrysler Airflow Vision. Футуристичний хетчбек створений на платформі гібридного мінівена Chrysler Pacifica PHEV, але відрізняється електричним приводом.

Chrysler Airflow Vision media.fcanorthamerica.com

Chrysler Airflow Vision media.fcanorthamerica.com

Екстер'єр моделі виконаний в стилі биодизайна, а чотиримісний салон з індивідуальними кріслами рясніє електронними технологіями. Світла обробка з шкіри та замші, а також прості лаконічні форми створюють відчуття легкості і простору. Доповнюють картину фонова світлодіодне підсвічування з індивідуальними настройками для кожного пасажира.

Chrysler Airflow Vision media.fcanorthamerica.com

Приладова панель об'єднує кілька цифрових дисплеїв з високою роздільною здатністю, які видають різноманітну інформацію як для водія, так і його супутників.

Chrysler Airflow Vision media.fcanorthamerica.com

Нова концепція призначеного для користувача інтерфейсу дозволяє настроїти всі виведені на екран дані і обмінюватися ними між усіма мешканцями салону.

Chrysler Airflow Vision media.fcanorthamerica.com

Підкреслити електричну складову концепту покликані численні елементи декору кольору міді, а також оригінальний малюнок колісних дисків, які нагадують ротор електромотора. Тонка смуга світлодіодів об'єднує фари між собою. Легкий доступ в салон забезпечують широкі двері-крила.

Chrysler Airflow Vision media.fcanorthamerica.com

Цікаво, що ім'я концепту нагадує про знакову моделі в історії бренду Chrysler. Седани і купе Airflow випускалися компанією з 1934 по 1937 рік під марками Chrysler і DeSoto. У процесі створення цього автомобіля активно використовувалася аеродинамічна труба, в якій продувалися масштабні моделі кузова.

1934 Chrysler Airflow Eight rmsothebys.com

Для свого часу Airflow був одним з найдосконаліших серійних автомобілів з точки зору аеродинаміки і об'єктом для наслідування конкурентів. Мало хто знає, що саме Chrysler Airflow послужив основою для створення первістка марки Toyota – моделі АА.

1936 Toyota AA – перша серійна модель компанії newsroom.toyota.eu

Незважаючи на свій концептуальний статус, Chrysler Airflow Vision дозволяє уявити, в якому напрямку буде розвивати дизайн і технології компанії в недалекому майбутньому.

Як писав раніше OBOZREVATEL, концерни Fiat Chrysler і PSA Group підписали угоду про об'єднання.

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