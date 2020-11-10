Chevrolet готує відразу два бюджетних електромобіля

Американська компанія Chevrolet готує до дебюту відразу два електромобіля – хетчбек Bolt EV і кросовер Bolt EUV.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Компанія пообіцяла, що обидві новинки отримують систему повністю автономного керування при русі по швидкісних магістралях Super Cruise.

Система дозволить без втручання водія в процес руху подолати до 500 км (по циклу NEDC). Поки компанія не повідомляє технічних подробиць про новинку. Відомо, що Bolt EUV буде побудований на платформі BEV2. Передбачається, що Bolt EUV отримає тягову батарею енергоємністю 66 кВтг і електромотор потужністю 150 кВт (204 к.с.). Зовні новинка перекликатиметься з виглядом недавно представленого в Китаї електричного кросовера Buick Velite 7.

Крім того, обидві новинки отримають інформаційно-розважальну систему Power Flow Screen, яка дозволить водієві отримувати всю необхідну інформацію про стан електричних компонентів автомобіля, запас ходу, рівень заряду батареї і режими роботи системи рекуперації енергії гальмування.

Оновлений Bolt EV і кросовер Bolt EUV, створений на його базі почнуть випускати на заводі концерну General Motors влітку майбутнього року.

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