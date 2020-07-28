BMW розширить лінійку електромобілів на базі звичайних моделей

Компанія BMW планує розширити сімейство електромобілів шляхом модернізації наявних моделей. Про це повідомляє портал Carscoops.

У планах баварського виробника запропонувати покупцям повністю електричні версії популярних моделей BMW 5 Series і кросовера X1. Так у клієнтів марки буде можливість вибирати між бензиновими, дизельними, гібридними і повністю електричними силовими агрегатами.

Покупцям запропонують повністю електричні 5 Series і X1. Фото: bmw.com

Відповідно до довгострокової стратегії розвитку, BMW має намір істотно знизити викиди CO2 своїх автомобілів приблизно на третину до 2030 року. Для цього до 2023 року в компанії готуються запропонувати 25 гібридних і електричних моделей.

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Нове покоління 5 Series і кросовер X1 поповнять слідом за флагманським седаном 7 Series, що дебютує у 2022 році, сімейство моделей, які будуть пропонуватися відразу з чотирма типами силових агрегатів на вибір, включно з повністю електричним варіантом.

Закамуфльований прототип 2 022 BMW 7 Series. Фото: carscoops.com

Варто також зазначити, що бензинові й дизельні варіанти майбутніх 5 Series, X1 і 7 Series оснащуватимуть технологією mild hybrid із 48-вольтовою бортовою мережею, допоміжним електромотором і компактною літій-іонною батареєю.

До кінця майбутнього року лінійка електромобілів BMW складатиметься з не менш ніж 5 електромобілів, включно з i3, iX3, i4, iNext SUV і Mini Cooper SE.

2020 BMW 530e xDrive M Sport c технологією mild hybrid. Фото: bmw.com

"Ми не робимо абстрактних заяв. Ми розробили детальний план на найближчі 10 років із конкретними щорічними завданнями, який ми маємо намір виконати до 2030 року", – коментує керівник BMW Олівер ЦИПС Zipse. – Ми будемо розповідати про наш прогрес щороку й оцінювати свою роботу відповідно до встановлених цілей. Крім того, відповідно до ступеня виконання поставлених завдань буде оцінюватися якість роботи нашого менеджменту й керівництва".

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У BMW також зазначили, що цьогоріч компанія виконає поставлені завдання, щоб повною мірою відповідати жорстким нормам щодо викидів CO2 в Європі. Німецький виробник прагне перевищити позначку в 7 мільйонів електрифікованих автомобілів марки на дорогах у найближчі 10 років, причому дві третини з них мають бути повністю електричними.

2020 BMW 530e xDrive M Sport c технологією mild hybrid. Фото: bmw.com

Поки в компанії не розкривають технічних деталей щодо електричних версій 5 Series і X1. Однак можна припустити, що новинки будуть використовувати аналогічний комплект елементів системи, який уже використовується на представленому нещодавно кросовері iX3. Нагадаємо, що він отримав у своє розпорядження розташований ззаду 282-сильний електромотор і батарею ємністю 80 кВтг.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія BMW припинила виробництво спорткара i8.