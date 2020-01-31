Битва титанів: три електромобілі боротимуться за покупців

Конкуренція серед виробників електромобілів виходить на новий щабель – в боротьбу за гаманці покупців вступає "важка артилерія" – пікапи.

Як стало відомо OBOZREVATEL, у 2021 році на ринку дебютує відразу два електричні пікапи від Tesla й Hummer, а ще одна "вантажівка" від молодої, але амбітної компанії Rivian очікується вже наприкінці поточного року.

Tesla, Rivian і Hummer запропонують покупцям електричні пікапи в 2020-2021 роках

Пікапи дуже популярні на американському континенті – за даними порталу statista.com, їхні продажі в США з 2015 до 2019 року зросли з 2,5 до 3,1 мільйона машин. Майбутній рік стане важливою віхою в конкурентній боротьбі між виробниками в цьому сегменті: GMC презентує електричний Hummer EV, Tesla почне випуск Cybertruck, а конкуренцію їм складе Rivian R1T, дебют якого очікується вже в другій половині нинішнього року.

Найближчого вікенду в рамках найбільш популярного в США заходу – фіналу футбольної ліги SuperBowl 2020 – відбудеться презентація відродженого бренду Hummer і його нової моделі – електричного пікапа Hummer EV by GMC.

Під капотом цього монстра розміститься електромотор потужністю 1000 к.с., а крутний момент на колесах складе 15592 Нм. Виробник обіцяє, що з таким "серцем" автомобіль зможе розганятися до 100 км/год за 3 секунди. Офіційна прем'єра відбудеться 5 травня цього року, а виробництво буде організовано на заводі Detroit-Hamtramck в Мічигані.

Hummer EV офіційно представлять в травні нинішнього року media.gmc.com

Новинка складе конкуренцію іншому електричному пікапу, який також обіцяють представити цьогоріч – дітищу каліфорнійського стартапу Rivian. Найпотужніша версія пікапа Rivian R1T розвиває потужність 764 к.с. (562 кВт), а крутний момент двигуна досягає 1120 Нм. Крутний момент на колесах має зіставну з Hummer величину 14000 Нм.

Rivian R1T буде пропонуватися в трьох версіях потужності від 408 до 764 к.с. rivian.com

Чи будуть інші версії пікапа від GMC/Hummer – наразі невідомо, а ось що стосується Rivian, то виробник офіційно оголосив ще про дві менш потужні модифікації. Так, базова модель отримає 408-сильний (300 кВт) електромотор, який видає 560 Нм крутного моменту і 7000 Нм на колеса. Другий варіант має у своєму арсеналі 710 к.с. (522 кВт) і 1120 Нм (14000 Нм на колесах). Залежно від версії, розгін від 0 до 100 км/год триває від 3 до 4,9 секунди.

Tesla поки не розголошує офіційні дані щодо характеристик свого Cybertruck, але обіцяє щонайменше три модифікації: з одним мотором і заднім приводом, двома моторами і повним приводом, а також трьома моторами й повним приводом. У компанії пообіцяли, що тримоторна топверсія зможе розганятися до 100 км/ год менш ніж за 2,9 секунди.

Tesla Cybertruck зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 2,9 с tesla.com

Тепер про пробіг. Наприклад, Cybertruck, залежнос від модифікації, зможе долати на одній зарядці АКБ від 402 до 805 км. У Rivian R1T заявлена дальність пробігу – від 370 до 644 км. У General Motors цей показник поки не коментують, але можна припустити, що він буде зіставний з конкурентами.

Новини Новий електромобіль Tesla похвалився запасом ходу в 1000 км

Ще одна таємниця за сімома печатками – вартість Hummer. Подейкують, що пікап коштуватиме $90 тисяч, але це всього лише чутки. А ось із цінами конкурентів ситуація більш-менш зрозуміла. За Cybertruck від Tesla доведеться заплатити $39900, $49900 або $69900 – залежно від версії. Середня 710-сильна модифікація Rivian R1T обійдеться в $69000, а ціни на базову і топверсії стануть відомі ближче до кінця року.

Поки трійка конкурентів в категорії електричних пікапів виглядає саме так, але не за горами поява інших гравців на ринку, наприклад, електричної версії Ford F150, брутального Bollinger B2, перспективного Lordstown Endurance і безіменної поки "вантажівки" від Karma.

Ford F-150 EV Prototype вже активно тестується компанією media.ford.com

Bollinger B2 отримає 614-сильний електромотор, а ціна заявлена від $125000 bollingermotors.com

Lordstown Endurance обіцяють продавати за ціною $52500 lordstownmotors.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, електричний кросовер Ford привернув велику увагу покупців.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал