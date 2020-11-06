Bentley електрифікує всі свої моделі до 2026 року

Компанія Bentley провела поділилася стратегією розвитку на найближчі роки і пообіцяла електрифікувати весь модельний ряд.

Про це керівництво компанії розповіло під час онлайн прес-конференції Beyond100. В 2025 році Bentley має намір представити платформу для розробки нових моделей, яка створюється спеціально для електричних силових установок, а також запропонує зручне рішення для зарядки батарей.

Керівник Bentley Едріан Холлмарк пообіцяв, що до 2026 року всі моделі компанії будуть гібридами або повністю електричними, до 2030-го на електрику переведуть всю лінійку. Поки ж компанія обіцяє у 2021 році запропонувати дві нові модифікації з гібридною силовою установкою, що підключається (PHEV).

Провісником електричних Bentley можна вважати футуристичний концепт EXP 100 GT, який дебютував влітку 2019 року. Концепт отримав 4 електромотора і тягову батарею, що забезпечує запас ходу близько 700 км. А в його салоні можна знайти не тільки звичну шкіру і дерево, але і тканину, виготовлену з перероблених продуктів виноробства.

Також керівництво компанії має намір активно розвивати екологічно чисті технології для забезпечення виробничих процесів, в тому числі використання сонячної енергії.

Нагадаємо, що в 2019 році марка Bentley відсвяткувала свій 100-річний ювілей.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Bentley випустить "золоте" купе Continental GT.