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Як зробити шину з клейкої стрічки: відео

1.1тЧитати новину російською

Механіки з каналу Life OD з'ясували, що якщо замість шини використовувати 20 рулонів клейкої стрічки, то в результаті вийде на подив міцний замінник звичайний гумової шини.

Правда, замінити таку "шину" буде досить непросто. Та й відправитися в далеку дорогу не вийде, пише "Популярна механіка".

Про велику швидкість теж можна забути. Але цей експеримент ще раз доводить, наскільки широким може бути застосування звичайного технологічного скотча.

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Тема
автоприколи
Об'єкти
Автомобільавто
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