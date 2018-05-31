Як зробити шину з клейкої стрічки: відео

Механіки з каналу Life OD з'ясували, що якщо замість шини використовувати 20 рулонів клейкої стрічки, то в результаті вийде на подив міцний замінник звичайний гумової шини.

Правда, замінити таку "шину" буде досить непросто. Та й відправитися в далеку дорогу не вийде, пише "Популярна механіка".

Про велику швидкість теж можна забути. Але цей експеримент ще раз доводить, наскільки широким може бути застосування звичайного технологічного скотча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно глава корпорації Tesla Motors Ілон Маск розповів подробиці про новий повноприводний електромобіль Model 3, який вже готується до випуску.