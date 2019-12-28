Порятунок нерозмитнених авто і дивна Toyota: новини тижня

Рятувальний жилет для власників авто на єврономерах, перший розбитий Tesla Cybertruck і найдивніша Toyota в Україні – все те, що ви повинні знати на цьому тижні.

OBOZREVATEL підібрав найбільш важливі і популярні новини автомобільного світу і України.

З початком 2020 року спливає відстрочка покарання для власників нерозмитнених авто. Штраф складе 170 000 грн. Однак для автомобілістів підготували поради, які допоможуть уникнути покарання.

Авто на єврономерах – що робити після 1 січня 2020 року bigkiev.com.ua

Новітній електричний пікап Tesla Cybetruck ще не надійшов у продаж, але його стійкість до ударів вже перевірили в ході незвичайного краш-тесту при зіткненні з іншою машиною.

Краш-тест Tesla Cybertruck скріншот з відео

Мабуть, найбільш незвичайну Toyota в Україні помітили в Києві. Шестиколісна "вантажівка" від американського тюнінг-ательє за $300 000 здивувала всіх.

Toyota Tundra 6X6 від Devolro topgir.com.ua

Що може бути краще ніж б/у Ланос за $1200? Мабуть, тільки Ланос з ГБО. Автомобіль польського складання претендує на звання покупки року!

Здавалося, що Skoda Rapid остаточно поступилася місцем новій Scala. Але ми знову бачимо новий Рапід. Підказка: машина схожа на Skoda Superb.

Skoda Rapid 2020 для Китаю схожа на нову Шкода Октавія і навіть Superb skoda-auto.com

Як вибрати електромобіль? Необхідно враховувати не тільки запас ходу, але і апетит, з яким машина його витрачає. Зібрали для вас п'ятірку найбільш голодних.

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