Найдешевші авто в Україні і в'язниця за крадіжку – головне за тиждень

За $10 000 на ринку нових авто в Україні багато пропозицій.

Найдешевші авто в Україні, охолодження авто в спеку і в'язниця за викрадення – все найважливіше і найцікавіше за тиждень від АвтоОбоз.

Купівля нового автомобіля завжди гостро цікавить українців. Незважаючи на те, що в нашій країні ринок вживаних авто домінує над новими пропозиціями, багато хто мріє про машину "з салону". На що можна звернути увагу за $10 000 ?

В Японії придумали простий і швидкий спосіб охолодити машину, котра простояла довгий час на сонці.

Автомобілісти нерідко стикаються з ситуацією, коли при зупинці поліцією не вмикають "аварійку" і несподівано отримують штраф за дане порушення. Однак насправді цей штраф є незаконним.

Поліція не має права штрафувати водія за неввімкнену аварійку при зупинці.

У четвер, 3 вересня, Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за крадіжку авто.

В Україні з'явилося оголошення про продаж незвичайного автомобіля. Йдеться про незакінчений проєкт, копії Mercerdes-Benz G-Class у виконанні Brabus. Машину будували на базі знаменитої ЛуАЗ-969 "Волинь".

Компактний кросовер Peugeot 3008 оновили для 2021 модельного року. Автомобіль отримав досить агресивний дизайн і нове оснащення.

Кросовер Peugeot 3008 змінився завдяки новій зовнішності. Фото: Peugeot.

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