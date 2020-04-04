Електромобіль Ланос і новий Renault Logan 2021 — ТОП тижня

Електромобіль Ланос, кладовище нових електромобілів Volkswagen, новий Renault Logan 2021 та незвичайний Hyundai – кращі новини тижня від AutoOboz.

У нового VW ID.3 виникли проблеми, пов'язані з програмним забезпеченням. Автомобілі ще далекі від поняття готового продукту і, по-суті, є напівфабрикатами, які складують під відкритим небом.

VW ID.3 volkswagen-newsroom.com

Електромобіль ЗАЗ Ланос стає все ближчим завдяки першим зображенням, які демонструють його дизайн. Український електромобіль виконано на базі стандартного ЗАЗ Ланос, проте його довелося модифікувати під вимоги нового часу.

Електромобіль ЗАЗ Ланос 2021

Китайський автогігант BYD давно випускає електромобілі, але на цей раз він "копнув глибше". Компанія створила для розеткових авто батарею, яка відрізняється колосальною безпекою та володіє високою щільністю енергії.

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Ми вже можемо подивитися на можливий дизайн Renault Logan 2021. Бюджетна модель Рено отримає зовсім іншу зовнішність, яка зробить новий Логан несхожим на попередника.

Новий Renault Logan 2021 отримає стильний дизайн kolesa.ru

Великий кросовер Hyundai Palisade отримав круту спортивну модифікацію, за якою скоро вишикується черга покупців. Охочих придбати новинку з'явилося дійсно багато.

Спортивний Hyundai Palisade N hyundai.com

Баварці підтвердили, що в 2022 році почнуть випуск водневого BMW X5, однак тираж буде невеликим, оскільки поки що паливо залишається дорогим, а необхідна заправна інфраструктура знаходиться в слабо розвиненому стані.

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