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15 березня • оновлено в 14:23
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Дешевий електромобіль Renault, дорога Лада і порушення на відео — ТОП тижня

2.3т
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Найдешевші моделі Renault (навіть з електромотором), новий Hyundai з пом'ятим кузовом, відеозапис для порушників і дивна Lada Vesta – найбільш важливе, цікаве і незвичайне від AutoOboz.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
McLaren Renault Hyundai Toyota ВАЗ Лада суперкар бюджетний автомобіль електромобілі кросовер ДТП нові авто авто
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