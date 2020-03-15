Дешевий електромобіль Renault, дорога Лада і порушення на відео — ТОП тижня

Найдешевші моделі Renault (навіть з електромотором), новий Hyundai з пом'ятим кузовом, відеозапис для порушників і дивна Lada Vesta – найбільш важливе, цікаве і незвичайне від AutoOboz.

Ринок електромобілів Renault завоює за допомогою бюджетного кросовера з батареєю. Уже з'явилася перша інформація про вартість потенційного бестселера.

Dacia Spring en.media.groupe.renault.com

Renault Sandero – один з лідерів на ринку нових автомобілів в Україні. Ось-ось з'явиться третє покоління знаменитої моделі, і ми майже знаємо, як вона буде виглядати.

Стильний дизайн і технологічні фари – наступний Sandero буде дуже сучасним autoweek.nl

Hyundai продовжує експериментувати з дизайном. До того ж в компанії намагаються кожного разу показувати що-небудь незвичайне. На цей раз корейці точно здивували всіх...

Ніколи не знаєш, чим закінчиться чергова поїздка. Іноді можна потрапити в таку ситуацію, де постраждає відразу кілька дорогущих суперкарів. Головне, що всі живі, еге ж?..

ДТП за участю BMW X5 і двох McLaren facebook.com/paul.dubois.144

Система автоматичної відеофіксації покликана перемогти порушників ПДР. Тепер в Україні з ними будуть боротися саме таким чином.

Лада Веста подорожчала! У салоні бюджетної моделі з'явилися матеріали сумнівної якості, за які тепер попросять додаткові гроші.

Підвищення ціни може негативно відбитися на ринкових позиціях Лада Веста

Toyota готує новий кросовер, про який ми знаємо вже досить багато. Найцікавіше, що його побудують на платформі суперпопулярного RAV4.

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