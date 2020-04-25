Чеська Лада Нива та електричне ноу-хау — новини тижня

Нова Лада Нива з Чехії, дешеві кросовери, технологічні електромобілі та навіть знайдений в гаражі через 44 роки колекційний Mercedes – найнесподіваніші новини тижня від AutoOboz.

Компанія Brighsun New Energy з Австралії оголосила про готовність почати промислові випробування своїх інноваційних батарей через 8 років. Якщо випробування пройдуть успішно, пробіг електрокарів на одному заряді зросте до 2000 км.

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Новий бюджетний кросовер Renault Triber коштує всього 6500 євро. Компанія Mahindra вже підготувала свою переконливу відповідь. Автомобіль оновили для суперництва з Triber, проте є проблема. Навіть кілька.

Бюджетний кросовер Mahindra KUV100 mahindra.com

Ілона Маска запитали, наскільки добре пікап Tesla Cybertruck підготовлений до полювання, риболовлі та туристичного відпочинку. Маск відповів, що електрокар навіть зуміє плавати "якийсь час", тому річки та водойми йому не страшні. Хм...

Новий Tesla Cybertruck позиціонують як авто для активного відпочинку tesla.com

Поки АвтоВАЗ вважає, що продовження виробництва настільки застарілої в моральному і технічному плані Лада Нива – це нормально, в Чехії створили нову Lada 4x4.

Новий позашляховик Лада Нива показали на фото auto.cz

Свого часу ВАЗ-2109 – знаменита Лада Дев'ятка – була для багатьох бажаним автомобілем. В Україні знайшли повністю новий екземпляр віком 30 років у знаменитому вишневому кольорі. В машині збереглася заводська упаковка!

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В американському штаті Індіана було виявлено забутий на довгі 44 роки рідкісний Mercedes-Benz 300 SL 1960 року виробництва. Власник поставив авто в гараж і з тих пір не виїжджав на ньому.

1960 Mercedes-Benz 300 SL Roadster gullwingmotorcars.com

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