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25 квітня • оновлено в 08:19
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Чеська Лада Нива та електричне ноу-хау — новини тижня

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Нова Лада Нива з Чехії, дешеві кросовери, технологічні електромобілі та навіть знайдений в гаражі через 44 роки колекційний Mercedes – найнесподіваніші новини тижня від AutoOboz.

Компанія Brighsun New Energy з Австралії оголосила про готовність почати промислові випробування своїх інноваційних батарей через 8 років. Якщо випробування пройдуть успішно, пробіг електрокарів на одному заряді зросте до 2000 км.

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Новий бюджетний кросовер Renault Triber коштує всього 6500 євро. Компанія Mahindra вже підготувала свою переконливу відповідь. Автомобіль оновили для суперництва з Triber, проте є проблема. Навіть кілька.

Бюджетний кросовер Mahindra KUV100

Бюджетний кросовер Mahindra KUV100

mahindra.com

Ілона Маска запитали, наскільки добре пікап Tesla Cybertruck підготовлений до полювання, риболовлі та туристичного відпочинку. Маск відповів, що електрокар навіть зуміє плавати "якийсь час", тому річки та водойми йому не страшні. Хм...

Новий Tesla Cybertruck позиціонують як авто для активного відпочинку

Новий Tesla Cybertruck позиціонують як авто для активного відпочинку

tesla.com

Поки АвтоВАЗ вважає, що продовження виробництва настільки застарілої в моральному і технічному плані Лада Нива – це нормально, в Чехії створили нову Lada 4x4.

Новий позашляховик Лада Нива показали на фото

Новий позашляховик Лада Нива показали на фото

auto.cz

Свого часу ВАЗ-2109 – знаменита Лада Дев'ятка – була для багатьох бажаним автомобілем. В Україні знайшли повністю новий екземпляр віком 30 років у знаменитому вишневому кольорі. В машині збереглася заводська упаковка!

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В американському штаті Індіана було виявлено забутий на довгі 44 роки рідкісний Mercedes-Benz 300 SL 1960 року виробництва. Власник поставив авто в гараж і з тих пір не виїжджав на ньому.

1960 Mercedes-Benz 300 SL Roadster

1960 Mercedes-Benz 300 SL Roadster

gullwingmotorcars.com

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто нові авто ретро б/к автомобіль кросовер позашляховик електромобілі ВАЗ Лада Mercedes-Benz Renault Mahindra Tesla бюджетний автомобіль пікап
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