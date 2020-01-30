Безпека на дорогах: українцям готують нові штрафи

У Верховну Раду буде внесено законопроєкт для гарантування безпеки дітей на дорогах. Українців зобов'яжуть оснащувати дитячий одяг світловідбивачами, на порушників чекають штрафи.

Подробиці ініціативи розкрив у ефірі ObozTV народний депутат України від фракції "Голос", перший заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.

"Щодо питання світловідбивних елементів на одязі дітей – "Голос" вже, наскільки мені відомо, подав саме такий законопроєкт на розгляд Верховної Ради. У нас була така ініціатива, ми її обговорювали у себе на стратегічній сесії", – повідомив нардеп.

"Суть законопроєкту – зобов'язати органи місцевої влади, школи та батьків надягати спеціальні світловідбиваючі елементи на дитячий одяг. Цей законопроєкт у режимі подачі. Я сподіваюся, ми його будемо розглядати в найближчі кілька місяців", – додав він.

Осадчук висловив упевненість, що дана ініціатива досить швидко знайде підтримку більшості в залі – "як у комітеті, так і під куполом".

"Тому треба розраховувати, що у 2020 році це, швидше за все, стане законом", – наголосив депутат.

За його словами, за порушення нової норми мають бути введені адміністративні штрафи: "Розмір треба обговорювати з експертним середовищем. Думаю, це мають бути сотні гривень. Це має бути відчутно".

myslo.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін планував з 1 вересня 2019 року забезпечити всіх дітей 1-4 класів світловідбивними жилетами для носіння в темний час доби.

Жилетами мали забезпечити 1,72 млн учнів. Для цієї мети у 2019 році було передбачено 184,9 млн грн, однак ініціатива реалізована не була.

В Україні у 2019 році трапилося близько 160 тисяч ДТП. В аваріях загинули 3 454 особи, з яких 164 – діти.

Раніше з ініціативою щодо світловідбивного одягу для пішоходів виступили депутати від партії "Слуга народу". За порушення українців також пропонують штрафувати.

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