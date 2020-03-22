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22 березня • оновлено в 03:59
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Крик душі медсестри з Італії про коронавірус опублікували в мережі

1.9т
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У мережі з'явився проникливий монолог українки, яка працює медсестрою в будинку для літніх людей в Італії (в регіоні Ломбардія).

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У ньому жінка розповідає про масштаби епідемії коронавірусу в країні та про те, до яких трагедій вона вже призвела. Текст опублікувала "Радіо Свобода".

"Я ніколи не була плаксивою людиною, а тепер ридаю чи не кожен день. Тому що бачу, що відбувається в Італії. А ще знаю, як несерйозно до пандемії ставляться в Україні. Ніколи б в житті не погодилася спілкуватися з пресою, якби не знала: можливо, хтось прочитає цей текст, прислухається і збереже собі та своїм близьким життя", – каже Тетяна.

Медсестра розповіла, що будинок для літніх людей, де вона працює, розташований на території міської лікарні. І саме лікарі першими зрозуміли серйозність ситуації та першими почали вживати заходів.

"Кожен раз, коли я збираюся на роботу, а всі співробітники медустанов йдуть додому, думаю про те, чи не заражена я і чи не заражу, в разі чого, кого-небудь з людей похилого віку. Так, звичайно, нам всім міряють температуру, ми працюємо в дуже хороших респіраторах, а не в звичайних масках, проходимо регулярну дезінфекцію. Але. Коронавірус – новий штам, і ніхто ні на що не дає 100% гарантії", – ділиться криком душі українка.

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

ТСН

За її словами, люди згорають від небезпечної хвороби дуже швидко, з чим просто неможливо змиритися. Крім того, багато помирають не від коронавірусу, а від переживань.

"Зовсім недавно я пішла зі зміни, повернулася і дізналася, що померли четверо наших людей похилого віку. Ось буквально за ніч. Вони не були заражені, але людей косить просто від стресу. Зараз у нас всього 29 пацієнтів. Самостійно пересуваються тільки двоє з них. Люди похилого віку і без коронавірусу часто бувають в пригніченому стані, а тепер частіше стали питати: "Я помру, так?" – пише жінка.

Особливо страшно, каже українка, за пацієнтів, які і так перебувають у важкому стані. "Ось, наприклад, у нас є один 67-річний чоловік з вродженими патологіями. Він пересувається на візку, яким керує за допомогою дихання. Не розмовляє, сам себе не обходить. І я ось дивлюся на нього кожен раз, а в голові: "Хоч би все було нормально. Хоч би не занести нічого", – розповіла Тетяна про трагічні події в Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в італійській провінції П'яченца, яка найбільш постраждала через спалах коронавірусу, переповнилися крематорії. В один з місцевих крематоріїв доставляють в середньому 25 трун на день при тому, що там можуть прийняти максимум 12.

  • Також в мережі з'явилися моторошні кадри з охопленої епідемією коронавірусу Італії.

  • Нагадаємо, станом на ранок 21 березня число смертей від коронавірусу в Італії досягло 4032 осіб. Однак до вечора країна побила новий антирекорд – померли 4825 пацієнтів.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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Bruse Colin
Bruse Colin
К а ц а п - это гнусное вонючее мерзотное создание лишенное мозга в роддоме и пресмыкающегося перед любым гопником из питерской подворотни
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Ей надо у львовских врачей поучиться. Те "щеневерлом" вирус вместе с больными от своей больницы отгоняют.. а таких как она презирают..так как рагуль есть злобное завистливое животное, ненавидящее тех, кто больше его зарабатывает..
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