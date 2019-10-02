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2 жовтня • оновлено в 09:29
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З'явився повний текст "формули Штайнмаєра", підписаний Кучмою

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У мережі опублікували документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

Зокрема, це лист на ім'я Мартіна Сайдіка – посередника на переговорах від ОБСЄ, – у якому сторони дали згоду на імплементацію "формули Штайнмаєра". Документ показав у своєму Facebook Валерій Калниш (щоб ознайомитися, доскрольте до кінця сторінки).

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З'явився повний текст

З'явився повний текст "формули Штайнмаєра"

"24"

Цей лист підписаний представником України в ТКГ Леонідом Кучмою. На аналогічних документах поставили свої підписи представники терористів "ДНР" і "ЛНР", а також Борис Гризлов від РФ і сам посередник від ОБСЄ.

"Власне, про це й говорив Сайдік, коли повідомляв на пресконференції про листи. Тобто, кожна зі сторін ТКГ надіслала йому свій, узгоджений з усіма текст, водночас немає підписів усіх учасників під одним документом", – пояснив Калниш.

Як відомо, ввечері у вівторок, 1 жовтня, активісти влаштували мітинги в Києві під Офісом президента і на Майдані Незалежності проти підписання "формули Штайнмаєра". До столиці приєдналися й інші міста.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів у ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

  • 18 вересня російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".

  • Міністр закордонних справ Вадим Пристайко же заявив, що погодився на неї ще 2 вересня.

  • В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження формули.

  • 19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.

  • Також була озвучена позиція представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка повідомила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

  • У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

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Теми
Війна на Донбасі мінські домовленості
Особи
Леонід Кучма Франк-Вальтер Штайнмаєр
Місце
Україна
Тег
Формула Штайнмаєра
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Письмо недействительно, так как написано не на державной мове. Кляты москали специально подсунули его Кучме, так как он не понимают москальскую мову.
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Северг Олег
Северг Олег
Киндер мат украишке прописали... По всем пунктам. Выполнишь и вляпаешься - только прикитньте, выборы на Донбассе которые ОБСЕ признает ! И прикиньте что будет если выберут сегодняшнюю власть. Тут уже Россию не приплетёшь, Дулами автоматов не отбрешишься и что получится ? Кто тогда там был оккупантом ? Для чего и для кого там ВСУ убивало людей ? Сразу весь этот карточный домик который они 4 года строили сложится. Потому что в основе его брехня о государстве агрессоре и несчастных украинцах которых оккупировали а ВСУ их освобождало. А тут получится, что ВСУ было оккупантом и убийцами, которые пришли на чужую землю и воевали с народом. О как ! А не выполнишь - снова, Россия выходит чистая, не порочная аки пресвятая дева и миротворец, а всем в мире становится видно что украишка виновница войны... О тут начнётся ! Держись шаровары, скоро такой цирк будет с вашим зелёным клоуном, просто бенефис !
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Да нихрена не будет. Америка денег не даст, порошенко жадный... а без денег нацики майдан не будут устраивать.
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Чечеткин Иван, ты долб.еб
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