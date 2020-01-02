З'явилося відео моменту аварії літака Bek Air у Казахстані

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент аварії літака авіакомпанії Bek Air у Казахстані, в результаті якого загинули 12 осіб.

Ролик був опублікований на YouTube очевидцями. На кадрах видно, що літак викотився за межі злітно-посадкової смуги. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На той момент на борту знаходилися 100 осіб. Повітряний борт втратив висоту, пробив бетонну огорожу і врізався у двоповерхову будівлю.

Катастрофа літака у Казахстані МВС Казахстану

Нагадаємо, що на літаку також перебували двоє українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували аудіозапис переговорів диспетчерів з літаком Fokker-100 авіакомпанії Bek Air.

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