Головна Новини
2 січня • оновлено в 18:03
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

З'явилося відео моменту аварії літака Bek Air у Казахстані

Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент аварії літака авіакомпанії Bek Air у Казахстані, в результаті якого загинули 12 осіб.

Ролик був опублікований на YouTube очевидцями. На кадрах видно, що літак викотився за межі злітно-посадкової смуги. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На той момент на борту знаходилися 100 осіб. Повітряний борт втратив висоту, пробив бетонну огорожу і врізався у двоповерхову будівлю.

Новини
Відмовив двигун: в Росії трапилася нова НП з літаком

Катастрофа літака у Казахстані

Катастрофа літака у Казахстані

МВС Казахстану

Нагадаємо, що на літаку також перебували двоє українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували аудіозапис переговорів диспетчерів з літаком Fokker-100 авіакомпанії Bek Air.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа літака в Казахстані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Катастрофа літака в Казахстані
Місце
Казахстан
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги