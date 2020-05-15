Головна Новини
16 травня • оновлено в 03:22
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

З'ясувалося, скільки часу COVID-19 живе на грошах

15т
Читати матеріал російською

Коронавірус COVID-19 може затримуватися на паперових купюрах до двох днів, тому варто обмежити передачу предметів із рук у руки.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив російський мікробіолог Євген Плісов, передає "Рамблер". Він пояснив, як знизити ризик зараження.

З'ясувалося, скільки часу COVID-19 живе на грошах

"Головне – не купюри, хоча це теж важливий предмет, який ви передаєте з рук у руки різних людей в період епідемії, важливо знезаражувати те, чим ви чіпаєте обличчя, тобто руки", – зазначив мікробіолог.

За його словами, для знезараження купюр їх можна залишити полежати на пару днів.

Загалом Плісов рекомендує не використовувати готівку під час пандемії, найкраще користуватися безконтактною оплатою, якщо є така можливість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, COVID-19 найдовше живе на пластиці або нержавійці. На поверхнях із цих матеріалів він здатний залишатися активним протягом двох-трьох днів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Тег
бумажные деньги
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
2
Смішно
12
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 17 330.

    Вилікувалися: 4473. Померли: 476.

  • У світі захворіли понад 4,5 млн осіб, загинули – майже 305 тисяч.

  • У Києві стався масштабний спалах коронавірусу – в інтернаті захворіла 81 особа.

  • Медики закликали утриматися від поцілунків і сексу після коронавірусу: названий термін.

  • Виявилося, що коронавірус залишається в повітрі навіть після спілкування з безсимптомним хворим.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги