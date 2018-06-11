Зв'язки з Росією: показано таємничого ключового свідка справи Манафорта

Опубліковано перші фотографії близького підлеглого Пола Манафорта Костянтина Килимника, проти якого спецпрокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення.

За даними Vice News, чоловік вів таємний спосіб життя. Тому публічних знімків у мережі практично ніколи не було.

"Дві фотографії Килимника, давнього помічника Пола Манафорта, з'явилися в російській соціальній мережі на сторінці його дружини, якою, ймовірно, вона користувалася кілька років тому. Три людини, які знають Килимника, підтвердили Vice News, що це він на фото", - сказано в статті.

Крім того, одну з фотографій опублікувала "Російська служба ВВС".

"Агентство не заявило, що воно самостійно перевірило справжність знімка", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення Манафорту щодо відмивання грошей і відсутності реєстрації іноземного агента при заняттях лобістською діяльністю в інтересах іноземного уряду.

Манафорту інкримінували відмивання грошей, несплату податків за роботу по лобіюванню, зокрема, інтересів "Партії регіонів" екс-президента України Віктора Януковича. 30 жовтня він здався Федеральному бюро розслідувань.

Костянтин Килимник, який став ключовим свідком у розслідуванні зв'язків передвиборного штабу Трампа з Росією, розповів про роботу на Манафорта в Україні та відсутність зв'язків з ГРУ РФ. У свою чергу зазначалося, що його обличчя ніхто не бачив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мюллер висунув нові звинувачення проти Манафорта і Килимника в рамках розслідування можливого втручання Росії в американські вибори.