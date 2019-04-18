Зв'язки Трампа з Росією: опубліковані результати гучного розслідування

Розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера не виявило змови передвиборного штабу глави держави Дональда Трампа з Росією, однак доводить її втручання в хід виборчих перегонів.

Про це випливає з матеріалів відредагованої версії доповіді Мюллера. Таким чином жодних порушень із боку Трампа доведено не було.

"Спеціальний прокурор не знайшов доказів, які свідчать, що будь-який американець, в тому числі будь-яка людина, пов'язана з кампанією Трампа, вступали у змову або діяли спільно з російською владою", – заявив генпрокурор США Вільям Барр. Він підкреслив, що доповідь ясно показує, що РФ намагалася втрутитися в американські вибори 2016 року.

Дональд Трамп PolitInfo

Росія, зокрема, за допомогою спецслужб передавала "вкрадені документи" інтернет-порталу Wikileaks для публікації з метою вплинути на хід виборів.

Барр підкреслив, що Трамп не просив Мін'юст про внесення будь-яких поправок у доповіді. "Президент підтвердив, що в інтересах прозорості та повного розкриття [доповіді] громадянам США, він не буде використовувати свої повноваження щодо доповіді спецпрокурора", – заявив генеральний прокурор.

Він додав, що в доповіді є багато інформації, на яку можуть поширюватися привілеї Трампа завдяки тому, що "Білий дім добровільно співпрацював у рамках розслідування спецпрокурора".

У свою чергу Трамп відреагував на публікацію даних на своїй сторінці в Twitter, назвавши це "кінцем гри" для своїх супротивників.

"Ні змови. Ні перешкод слідству. Для тих, хто мене ненавидить, і для лівих радикалів-демократів – гра завершена", – сказано в тексті на зображенні, яке виконано в стилі популярного серіалу "Гра престолів".

Нагадаємо, що:

Як писав OBOZREVATEL, в кінці березня поточного року Роберт Мюллер завершив дворічне розслідування і передав свій звіт у справі генеральному прокурору США Вільяму Барру.

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