Звільнити до Нового року: Меркель і Макрон поставили Путіну ультиматум

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон закликали Росію звільнити до Нового року 24 українців, захоплених у полон прикордонниками РФ у Чорному морі.

Також лідери країн наполягли на необхідності забезпечення вільного судноплавства в Керченській протоці й Азовському морі. Про це йдеться у спільному зверненні Меркель і Макрона, оголошеному на брифінгу в Берліні представницею федерального уряду Ульрікою Деммер, пише "Укрінформ".

"Це дуже турбує нас. Вони (полонені українці. — Ред.) також повинні зустріти прийдешні свята у колі своєї сім'ї", — підкреслили в листі Макрон і Меркель.

Емманюель Макрон і Ангела Меркель

Політики також звернули увагу, що так зване різдвяне перемир'я повинне використовуватися для виконання своїх зобов'язань перед цивільним населенням.

"Ми вітаємо те, що Тристороння контактна група 27 грудня домовилася про встановлення стабільного, стійкого і всеосяжного режиму припинення вогню на сході України... Ми закликаємо сторони до виконання своїх зобов'язань, а також до відповідальності в інтересах зачепленого цивільного населення", — йдеться у зверненні.

Як писав OBOZREVATEL, режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі почнеться із опівночі 29 грудня. Передбачається, що цей час буде використаний для ремонту і відновлення важливої інфраструктури, зруйнованої окупантами.