МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Звільнити до Нового року: Меркель і Макрон поставили Путіну ультиматум

162.2тЧитати матеріал російською

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон закликали Росію звільнити до Нового року 24 українців, захоплених у полон прикордонниками РФ у Чорному морі.

Також лідери країн наполягли на необхідності забезпечення вільного судноплавства в Керченській протоці й Азовському морі. Про це йдеться у спільному зверненні Меркель і Макрона, оголошеному на брифінгу в Берліні представницею федерального уряду Ульрікою Деммер, пише "Укрінформ".

"Це дуже турбує нас. Вони (полонені українці. — Ред.) також повинні зустріти прийдешні свята у колі своєї сім'ї", — підкреслили в листі Макрон і Меркель.

Новини
Кінець епохи: Меркель гучно пішла зі своєї посади
Емманюель Макрон і Ангела Меркель

Емманюель Макрон і Ангела Меркель

Політики також звернули увагу, що так зване різдвяне перемир'я повинне використовуватися для виконання своїх зобов'язань перед цивільним населенням.

"Ми вітаємо те, що Тристороння контактна група 27 грудня домовилася про встановлення стабільного, стійкого і всеосяжного режиму припинення вогню на сході України... Ми закликаємо сторони до виконання своїх зобов'язань, а також до відповідальності в інтересах зачепленого цивільного населення", — йдеться у зверненні.

Як писав OBOZREVATEL, режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі почнеться із опівночі 29 грудня. Передбачається, що цей час буде використаний для ремонту і відновлення важливої інфраструктури, зруйнованої окупантами.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Ангела МеркельВолодимир ПутінЕммануель Макрон
Місце
НімеччинаБерлін
Поділитися у Facebook
130
Коментарі
63
240
Смішно
121
Цікаво
24
Сумно
25
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Уткин Антип
Уткин Антип
Кацапо-сомалийские пираты отпустите украинских военнопленных!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Так а где ультиматум ? Ультиматум ,это когда Требования звучат так : Если вы в такой то срок не сделаете то- то и то - то, То мы тогда сделаем то-то и то-то, А Здесь : Мы призываем вас отпустить обосравшихся военных, а если нет, то мы нихуя делать не будем .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Скока гноя ольгинского вылезло!! Мрази объединяйтесь!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наші блоги