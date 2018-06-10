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Зустріч Путіна з Трампом: стала відома мета російського президента

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На можливої зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа в австрійському Відні, російський президент буде домагатися пом'якшення санкцій проти Росії.

"Австрія одна з тих, хто бореться за пом'якшення санкцій, тому, якщо чого і варто очікувати від цієї дії, це лише нового заходу на пом'якшення санкцій", - сказала в коментарі OBOZREVATEL російська опозиціонерка Ольга Курносова.

За її словами, у Путіна є в Австрії своя група підтримки, і Росія буде робити ставку на розкол відносин між США і Європою.

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"Як би американці тиснуть санкціями, а вони не на руку Європі, тому я думаю, що вони будуть намагатися розколоти союз Європи та Америки", - говорить Курносова.

Російська опозиціонерка поділилася своїми побоюваннями щодо зустрічі двох президентів.

"Я б не очікувала чогось хорошого для нас, я б скоріше з побоюванням сприймала цю зустріч, як пошук ще одного шляху Кремля для пом'якшення санкційного тиску", - резюмувала вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп готовий запросити в США лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

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Тема
Ексклюзив
Особа
Ольга Курносова
Місце
Росія
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