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"Зради" немає: Ар'єв пояснив "повернення Росії" у ПАРЄ

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У ПАРЄ затвердили термінові дебати, на яких оприлюднять доповідь, метою якої є позбавлення Асамблеї права накладати санкції на Росію.

Ініціаторами доповіді стали соціаліст Ліліан Морі Паск'є і лідер групи "Об'єднані ліві", нідерландський депутат Тіні Кокс, передає "Європейська правда".

Повідомляється, що проект резолюції авторства Кокса вже готовий, і його мета — позбавити ПАРЄ права накладати санкції на РФ. При цьому дане рішення про термінові дебати ще не остаточне, його мають затвердити у сесійній залі.

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Помста Росії за Крим: Україна пішла на жорсткі заходи в ПАРЄ

Народний депутат від БПП, голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв у Facebook зазначив, що ніякої "зради" в даному рішенні немає.

"Зраду" наразі геть! Мушу трохи пояснити. Ми, українська делегація, в ПАРЄ б'ємося проти рапорту, який назвали "поверненням РФ". Мушу зробити серйозне уточнення: Доповідь не повертає РФ! Вона може лише зробити один крок до зниження права Асамблеї вводити санкції і проводити моніторинг самостійно. Це вимоги Росії. Але! Вже велика кількість членів ПАРЄ проти "хімічної самокастраціі" Ради Європи", — пояснив політик.

Ар'єв наголосив, що навіть якщо більшість проведе поправки, то Росія не отримає нічого.

"Зради" немає: Ар'єв пояснив "повернення Росії" у ПАРЄ

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ПАРЄ почалася "битва" на користь Росії.

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Особа
Володимир Ар'єв
Тег
ПАРЄ
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Скоро всех хрякоботов погонят поганой метлой,в том числе и этого жирдяя арьева
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