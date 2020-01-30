Зняти санкції та дискредитувати Україну: названо мету Росії в ПАРЄ

Росія використовує своє повернення до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), щоб змінити уявлення західних країн про Україну.

Про це попередила в ефірі ObozTV депутатка Верховної Ради VIII скликання, колишня делегатка України в ПАРЄ Олена Сотник. Вона звернула увагу, що російська делегація уже почала просувати наративи про нібито законність "референдуму" в Криму і свою непричетність до війни на Донбасі.

"Чому повернулася Росія? Вони розуміють, що ПАРЄ – це майданчик, де вони можуть просувати свої наративи. І вони їх уже починають просувати. Вони кажуть, нібито кримський "референдум" абсолютно законний, кримчани "самі обрали, де і з ким їм жити". Кажуть, що немає на Донбасі ніякого військового конфлікту, це виключно внутрішня проблема України", – розповіла Сотник.

Вона пояснила, що мета Росії – змінити парадигму і "картинку світу" у парламентарів з інших країн.

"А далі вони просуватимуть історію про зняття санкцій. Просуватимуть історію, що Україна "failed state": тобто країна, яка не відбулася. І ми розуміємо, що кінець-кінцем Росія спробує повернути свій вплив в Україні", – застерегла політикиня.

За її словами, ПАРЄ не можна вважати просто "говорильнею": багато в чому саме завдяки Асамблеї вдалося показати всьому світу, що Росія незаконно окупувала Донбас.

"Окупований Донбас же не одразу визнали (у світі. – Ред.). Спочатку розповідали про конфлікт... У нас навіть військові дії не від самого початку визнали! Не від самого початку визнали політичних в'язнів. І так далі", – нагадала вона.

"Ми (попередня делегація України в ПАРЄ. – Ред.) всі ці поняття спочатку проводили через Парламентську асамблею, оскільки вона була найбільш жорстко налаштована. Там не було Росії як такої, не було російського лобі", – зазначила Сотник.

Вона наголосила, що резолюції ПАРЄ відповідно до міжнародного права є документами, які мають юридичну силу. Тому їхнє ухвалення допомогло провести ці самі питання в інших міжнародних організаціях, зокрема в ООН.

"І це значно полегшувало роботу українських дипломатів", – додала екснардепка.

Сотник зробила висновок, що тепер Росія має намір використовувати ПАРЄ, щоб зміцнити свою позицію.

ПАРЄ стала лояльнішою до Росії twitter.com/PACE_News

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У квітні 2014 року Парламентська асамблея Ради Європи засудила Росію за анексію Криму і агресію на сході України та запровадила санкції проти РФ, позбавивши росіян права голосу. Через це російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ.

У червні 2019 року ПАРЄ ухвалила скандальне рішення, яке дозволило Росії повернутися до роботи у складі Асамблеї без будь-яких обмежень.

Висловивши протест, українська делегація пропустила осінню сесію ПАРЄ, однак повернулася на зимову і ще раз спробувала оскаржити повноваження Росії.

Проте 29 січня 2020 року в ПАРЄ остаточно затвердили всі повноваження російської делегації.

Крім того, главу делегації країни-агресора Петра Толстого обрали віцепрезидентом ПАРЄ.

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