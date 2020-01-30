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30 січня • оновлено в 17:49
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Зняти санкції та дискредитувати Україну: названо мету Росії в ПАРЄ

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Росія використовує своє повернення до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), щоб змінити уявлення західних країн про Україну.

Про це попередила в ефірі ObozTV депутатка Верховної Ради VIII скликання, колишня делегатка України в ПАРЄ Олена Сотник. Вона звернула увагу, що російська делегація уже почала просувати наративи про нібито законність "референдуму" в Криму і свою непричетність до війни на Донбасі.

"Чому повернулася Росія? Вони розуміють, що ПАРЄ – це майданчик, де вони можуть просувати свої наративи. І вони їх уже починають просувати. Вони кажуть, нібито кримський "референдум" абсолютно законний, кримчани "самі обрали, де і з ким їм жити". Кажуть, що немає на Донбасі ніякого військового конфлікту, це виключно внутрішня проблема України", – розповіла Сотник.

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Вона пояснила, що мета Росії – змінити парадигму і "картинку світу" у парламентарів з інших країн.

"А далі вони просуватимуть історію про зняття санкцій. Просуватимуть історію, що Україна "failed state": тобто країна, яка не відбулася. І ми розуміємо, що кінець-кінцем Росія спробує повернути свій вплив в Україні", – застерегла політикиня.

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За її словами, ПАРЄ не можна вважати просто "говорильнею": багато в чому саме завдяки Асамблеї вдалося показати всьому світу, що Росія незаконно окупувала Донбас.

"Окупований Донбас же не одразу визнали (у світі. – Ред.). Спочатку розповідали про конфлікт... У нас навіть військові дії не від самого початку визнали! Не від самого початку визнали політичних в'язнів. І так далі", – нагадала вона.

"Ми (попередня делегація України в ПАРЄ. – Ред.) всі ці поняття спочатку проводили через Парламентську асамблею, оскільки вона була найбільш жорстко налаштована. Там не було Росії як такої, не було російського лобі", – зазначила Сотник.

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Вона наголосила, що резолюції ПАРЄ відповідно до міжнародного права є документами, які мають юридичну силу. Тому їхнє ухвалення допомогло провести ці самі питання в інших міжнародних організаціях, зокрема в ООН.

"І це значно полегшувало роботу українських дипломатів", – додала екснардепка.

Сотник зробила висновок, що тепер Росія має намір використовувати ПАРЄ, щоб зміцнити свою позицію.

ПАРЄ стала лояльнішою до Росії

ПАРЄ стала лояльнішою до Росії

twitter.com/PACE_News

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олена Сотник
Місце
Франція Страсбург
Тег
ПАРЄ
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Антонов Семен
Антонов Семен
Сотник заключила, что теперь Россия намеревается использовать ПАСЕ, чтобы укрепить свою позицию. И это поразительно, все страны Европы идут в ПАСЕ для защиты Украины, черт с ним со своими вопросами.
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Alex Alex
Alex Alex
Россия использует свое возвращение в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), чтобы рассказать ПРАВДУ!!!
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Alex Alex:"Россия использует свое возвращение в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), чтобы рассказать ПРАВДУ!!!" Нужно быстрее использовать, а то ведь могут скоро опять на дверь указать.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Давайте о приятном, ну ее политику - например как хорошо звучит -" викликала ажіотаж оголеними сідницями и дупою"
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