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Знайшли шматки шин: в Ізраїлі оголосили тривогу через НП з літаком

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У понеділок, 1 липня, в ізраїльському аеропорту Бен-Гуріон оголосили про НП з літаком Boeing 737-400 – у авіалайнера, який вилетів з німецького Кельна з 152 пасажирами на борту, серйозно пошкоджено шасі.

Пілоти ухвалили рішення здійснити вимушену посадку в Ізраїлі, повідомляє місцевий 9 канал.

Відзначається, що сигнал надійшов від наземної служби міжнародного аеропорту Кельна, звідки і вилетів літак болгарської авіакомпанії "Електра Ейрвейз". Побоювання викликав фрагмент покришки шасі, виявлений після його зльоту на злітній смузі.

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Boeing 737-400

Boeing 737-400

Twitter Эдуардо Асада

У Бен-Гуріон підготувалися до можливої аварії: адміністрація стягнула до місця посадки авіалайнера пожежні машини та медиків. Прибуття літака заплановано на 16:00 за місцевим часом.

Знайшли шматки шин: в Ізраїлі оголосили тривогу через НП з літаком

Twitter Joop Soesan

Стало відомо також, що Boeing скидає паливо над Середземним морем, перебуваючи на висоті 2,4 км.

Boeing 737-400

Boeing 737-400

Haaretz.com

Boeing 737-400

Boeing 737-400

Haaretz.com

Знайшли шматки шин: в Ізраїлі оголосили тривогу через НП з літаком

Twitter International Flight Network‏

Знайшли шматки шин: в Ізраїлі оголосили тривогу через НП з літаком

Twitter International Flight Network‏

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США, в Далласі в штаті Техас 1 липня зазнав аварії невеликий двомоторний літак, в результаті чого загинули 10 осіб.

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Місце
Ізраїль
Тег
літак
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