Знайшли шматки шин: в Ізраїлі оголосили тривогу через НП з літаком

У понеділок, 1 липня, в ізраїльському аеропорту Бен-Гуріон оголосили про НП з літаком Boeing 737-400 – у авіалайнера, який вилетів з німецького Кельна з 152 пасажирами на борту, серйозно пошкоджено шасі.

Пілоти ухвалили рішення здійснити вимушену посадку в Ізраїлі, повідомляє місцевий 9 канал.

Відзначається, що сигнал надійшов від наземної служби міжнародного аеропорту Кельна, звідки і вилетів літак болгарської авіакомпанії "Електра Ейрвейз". Побоювання викликав фрагмент покришки шасі, виявлений після його зльоту на злітній смузі.

Boeing 737-400 Twitter Эдуардо Асада

У Бен-Гуріон підготувалися до можливої аварії: адміністрація стягнула до місця посадки авіалайнера пожежні машини та медиків. Прибуття літака заплановано на 16:00 за місцевим часом.

Twitter Joop Soesan

Стало відомо також, що Boeing скидає паливо над Середземним морем, перебуваючи на висоті 2,4 км.

Boeing 737-400 Haaretz.com

Boeing 737-400 Haaretz.com

Twitter International Flight Network‏

Twitter International Flight Network‏

#URGENTE

Avion Boeing 737-400 a punto de hacer un aterrizaje forzoso por problemas en su tren de aterrizaje.

Aeropuerto Ben Gourion de Tel Aviv Israel

Electra Airlines

152 pasajeros provenientes de Colonia-Alemania pic.twitter.com/uiWJipIJQW — Eduardo Assad (@eduardoassad) 1 июля 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США, в Далласі в штаті Техас 1 липня зазнав аварії невеликий двомоторний літак, в результаті чого загинули 10 осіб.

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