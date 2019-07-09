Знайшли "хімію": з'ясувався показовий нюанс про відносини Трампа із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський і глава США Дональд Трамп знайшли між собою "хімію відносин" у телефонних розмовах.

Таку заяву зробив посол України в США Валерій Чалий, передає "Голос Америки". За його словами, представники Зеленського на цьому тижні відвідають Вашингтон для спільної з українським посольством підготовки зустрічі.

"Ця зустріч закладає подальші кроки, насамперед роботи нашої, посольства, на рік вперед. Ми працюємо над цим, не тільки ми, на цьому тижні приїдуть представники президента Зеленського, і ми спільно будемо тут працювати для того, щоб зробити і дати візиту, і його зміст", — сказав посол.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Чалий уточнив, що це питання наступних місяців. "Думаю, серпень-вересень, візит має бути повністю підготовлений", — наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що зустріч Зеленського і Трампа має відбутися найближчим часом, оскільки Білий Дім приготував важливий сигнал для українського президента.

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