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Знайшли "хімію": з'ясувався показовий нюанс про відносини Трампа із Зеленським

6.5тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський і глава США Дональд Трамп знайшли між собою "хімію відносин" у телефонних розмовах.

Таку заяву зробив посол України в США Валерій Чалий, передає "Голос Америки". За його словами, представники Зеленського на цьому тижні відвідають Вашингтон для спільної з українським посольством підготовки зустрічі.

"Ця зустріч закладає подальші кроки, насамперед роботи нашої, посольства, на рік вперед. Ми працюємо над цим, не тільки ми, на цьому тижні приїдуть представники президента Зеленського, і ми спільно будемо тут працювати для того, щоб зробити і дати візиту, і його зміст", — сказав посол.

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Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Чалий уточнив, що це питання наступних місяців. "Думаю, серпень-вересень, візит має бути повністю підготовлений", — наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що зустріч Зеленського і Трампа має відбутися найближчим часом, оскільки Білий Дім приготував важливий сигнал для українського президента.

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Особи
Дональд ТрампВолодимир ЗеленськийВалерій Чалий
Місце
Україна
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Питон Каа
Питон Каа
Сдается мне, что этот пресловутый "сигнал" будет совсем не тот, который ждут на Украине.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Когда не хватает перемог...
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CARGO 100
CARGO 100
"... представители Зеленского на этой неделе посетят Вашингтон для совместной с украинским посольством подготовки встречи." А посольства Украины в США - не представители? Отправляйте туда весь "Квартал-95", пусть репетируют ...
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